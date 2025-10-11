ΑΕΚ: Ο Λουτσέσκου πήρε θέση για την κατάσταση του Μαρίν
Η κατάσταση του Ράζβαν Μαρίν είναι στο επίκεντρο των ρουμάνικων ρεπορτάζ με τον ομοσπονδιακό προπονητή, Μιρτσέα Λουτσέσκου, να παίρνει θέση για τα όσα γράφονται.
Ο έμπειρος κόουτς μίλησε στη συνέντευξη Τύπου και τόνισε πως δεν θα χρησιμοποιήσει τον μεσοεπιθετικό της ΑΕΚ καθώς θέλει να τον προφυλάξει λόγω μίας ενόχλησης που είχε ενώ ξεκαθάρισε πως δεν έχουν γίνει γνωστές ακόμα οι εξετάσεις του για να δουν τι έχει.
Χαρακτηριστικά, είπε: «Σίγουρα, είναι μια κατάσταση όπου δεν υπάρχει άλλη λύση από το να μην παίξει ο Ράζβαν Μαρίν. Δεν έχει προπονηθεί όλη την εβδομάδα. Το πιο σημαντικό πράγμα για αυτόν είναι να αναρρώσει. Αυτό είναι που πραγματικά θέλω. Δεν πιέζω ποτέ τους παίκτες που νιώθουν κάτι. Επειδή είναι μια μικροσκοπική ρήξη, η οποία μπορεί να επιδεινωθεί και να οδηγήσει σε μεγάλη περίοδο απουσίας. Πρέπει να κάνει μαγνητική τομογραφία, θα χαιρόμουν γι' αυτόν αν δεν είναι πολύ σοβαρό».
