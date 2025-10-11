Με πρωινή προπόνηση συνέχισε την προετοιμασία του για τον αγώνα με τον Άρη ο Παναθηναϊκός, έχοντας εκτός αρκετούς ποδοσφαιριστές.

Οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού συνέχισαν την δουλειά στο Κορωπί ενόψει του αγώνα με τον Άρη την επόμενη Κυριακή (19/10) στην επιστροφή τους στις αγωνιστικές υποχρεώσεις μετά το διάλειμμα των εθνικών ομάδων.

Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, τακτική και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

Η προετοιμασία γίνεται μετ' εμποδίων, όπως συνηθίζεται αυτό το διάστημα, αφού υπάρχουν αρκετοί απόντες ελέω των υποχρεώσεών τους με τις εθνικές τους ομάδες. Μπακασέτας, Σιώπης, Ντραγκόφσκι, Σφιντέρσκι, Τσέριν, Ίνγκασον, Λαφόν, Μπρέγκου, Φικάι απουσιάζουν από το «Γ. Καλαφάτης».

Από κει και πέρα εκτός παρέμειναν και οι τέσσερις τραυματίες. Πρόγραμμα στο γυμναστήριο ακολούθησε ο Πελίστρι, ενώ σε θεραπεία υποβλήθηκαν οι Ντέσερς, Σάντσες, Μπόκος.