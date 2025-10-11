Η συμβουλή του Κομπανί στον Ζαρουρί και το «μονάκι» με τα παιδιά (vid)

Το βίντεο του Ζαρουρί από τους πρώτους μήνες του στην Αθήνα και τον Παναθηναϊκό, η συμβουλή του Κομπανί και το «μονάκι» στο γήπεδο του μπάσκετ με τα παιδιά.

Ο Ανάς Ζαρουρί δημοσίευσε ένα βίντεο από τους πρώτους μήνες της ζωής του στην Αθήνα και τον Παναθηναϊκό στο προσωπικό του κανάλι στο Youtube μιλώντας για τα όσα έχει περάσει. Ο Μαροκινός εξτρέμ αναφέρθηκε στο χατ τρικ που έκανε στην Γιούνγκ Μπόις, όταν λίγο πριν βγει από το παιχνίδι, έπεισε τον εαυτό του να κάνει ένα τελευταίο σπριντ προς την περιοχή, παρά τις ενοχλήσεις που ένιωθε και τελικά έκανε ωραίο τελείωμα και σημείωσε το γκολ πετυχαίνοντας το πρώτο χατ τρικ της καριέρας του.

Μεταξύ άλλων, λόγω των καταστάσεων που έχει βιώσει φέτος, θυμήθηκε μία συμβουλή που του είχε δώσει ο Βενσάν Κομπανί, όταν ήταν προπονητής του στην Μπέρνλι, ο οποίος του είχε πει ότι πρέπει να είναι συναισθηματικά σταθερός και να μην επηρεάζεται από τις καταστάσεις που βιώνει. Να μην χαίρεται ούτε υπερβολικά στις χαρές, να μην μένει ούτε πολύ στις λύπες.

Τέλος, δείχνει και μία πολύ ωραία στιγμή που πάει να παίξει μπάσκετ σ' ένα ανοιχτό γήπεδο και παίζει «μονάκι» με κάποια μικρά παιδιά που βρήκε εκεί.