Ιστορική ημέρα για την ΑΕΛ Novibet με τους «βυσσινί» να γνωστοποιούν πως πλέον θα ισχύει Κάρτα Φιλάθλου με τα έσοδα να πηγαίνουν στην Ερασιτεχνική.

Σε μία κίνηση που τόσο έχει ανάγκη η Ερασιτεχνική ΑΕΛ προχώρησε η ΑΕΛ Novibet. Συγκεκριμένα αποφάσισε να θεσπίσει την Κάρτα Φιλάθλου, κάτι που γίνεται για πρώτη φορά στους «βυσσινί».

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet, σε πλήρη συνεργασία και σύμπνοια με την Ερασιτεχνική ΑΕΛ, ανακοινώνει τη θέσπιση για πρώτη φορά στην ιστορία του συλλόγου της Κάρτας Φιλάθλου ΑΕΛ.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην κοινή προσπάθεια για ενίσχυση, διαφάνεια και ενότητα στο εσωτερικό της μεγάλης οικογένειας της ΑΕΛ. Η Κάρτα Φιλάθλου ΑΕΛ καθιερώνεται με συμβολικό κόστος 5 ευρώ (εφάπαξ) και θα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αγορά εισιτηρίων των αγώνων της ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet.

Τα έσοδα από την Κάρτα θα αποδίδονται απευθείας στο Μητρικό Σωματείο, μέσω της εφαρμογής More.com, εξασφαλίζοντας έτσι ουσιαστική και άμεση οικονομική ενίσχυση προς την Ερασιτεχνική ΑΕΛ και τα τμήματα υποδομής του συλλόγου.

Η Κάρτα Φιλάθλου ΑΕΛ δεν είναι μια τυπική διαδικασία, αλλά μια πράξη στήριξης, ταύτισης και υπερηφάνειας. Μια έμπρακτη δήλωση συμμετοχής όλων μας στον κοινό στόχο: μια ΑΕΛ δυνατή, αυτάρκη και ενωμένη, όπως την αξίζει ο κόσμος της».