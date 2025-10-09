Παναθηναϊκός για Μπάλντοκ: «Για πάντα ένας από εμάς»

Ο Παναθηναϊκός δεν ξεχνά τον Τζορτζ Μπάλντοκ που σαν σήμερα, πριν από έναν χρόνο, έφυγε από τη ζωή βυθίζοντας στο πένθος ολόκληρο το ελληνικό και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Η 9η Οκτωβρίου αποτελεί μία «μαύρη» μέρα για το ελληνικό και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Σαν σήμερα, πριν από έναν χρόνο, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία μόλις 31 ετών, στο σπίτι του στη Γλυφάδα, ο Τζορτζ Μπάλντοκ.

Η είδηση για τον ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού έκανε τον γύρο του κόσμου και «πάγωσε» τους πάντες στο άκουσμα της είδησης όμως κανείς ξεχνά τη μνήμη του, κάτι που επανέλαβαν πολλές φορές οι παίκτες της Εθνικής Ελλάδος πριν το παιχνίδι με τη Σκωτία (9/10, 21:45).

Το «τριφύλλι» έκανε μία ανάρτηση στα social media όπου δείχνει ένα βίντεο από τη μέρα που ο κόσμος της ομάδας τον αποχαιρέτησε στο ΟΑΚΑ, γράφοντας: «Για πάντα ένας από εμάς, ένας άνθρωπος που κανείς δεν θα ξεχάσει».