Παναθηναϊκός - ΟΦΗ: Γιατί το ματς πάει φουλ για το 2026, τι θα γίνει αν ζητήσουν αναβολές Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ

Πώς και γιατί όλες οι «κενές» ημερομηνίες είναι στην πραγματικότητα «κλεισμένες» μέχρι το 2025, τι θα γίνει ανάλογα με την κατάταξη Παναθηναϊκού και ΟΦΗ στη League Phase του Κυπέλλου και αν Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ ζητήσουν αναβολή κάποιου δικού τους ματς εντός του 2025.

Θα είναι πρωτόγνωρο, αλλά εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, θα το δούμε κι αυτό! Τι ακριβώς; Ενα παιχνίδι προγραμματισμένο στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος να διεξάγεται τον... επόμενο χρόνο. Διότι για το 2026 οδεύει ολοταχώς το ματς Παναθηναϊκός – ΟΦΗ, το οποίο είχε αναβληθεί μετά από αίτημα του Τριφυλλιού, που δεν ήθελε να έχει ματς πρωταθλήματος «ανάμεσα» στο πρώτο (2-1 στο ΟΑΚΑ) και στο δεύτερο (0-0 στην Τουρκία) ματς εναντίον της Σαμσουνσπόρ.



Γιατί το ματς θα γίνει πιθανότατα τον Ιανουάριο του 2026; Διότι, απλούστατα, όλες οι «κενές» ημερομηνίες μέχρι και την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, δηλαδή την τελευταία (15η) αγωνιστική της regular season, είναι «κατειλημμένες». Με ματς των εθνικών ομάδων, με ευρωπαϊκά παιχνίδια, με αναμετρήσεις στο Κύπελλο. Nα οριστεί την Τετάρτη, 24 Δεκεμρβίου, μία μέρα πριν από τα Χριστούγεννα, «κόβοντας» μέρες διακοπών από τους παίκτες μόνο των συγκεκριμένων ομάδων είναι «χλωμό», έως απίθανο.

Είναι, μάλιστα, πιθανό, το εξ' αναβολής παιχνίδι να μην διεξαχθεί νωρίς τον Ιανουάριο (που έχει δυο ημερομηνίες Κυπέλλου και μία αγωνιστική Europa League), αλλά σος τέλος του ή τον Φεβρουάριο, αν έστω μία από τις δύο ομάδες δεν τερματίσει στην πρώτη τετράδα της League Phase του Κυπέλλου και υποχρεωθεί να παίξει στα Play Offs της διοργάνωσης, στον πρώτο μήνα του νέου έτους.



Προσοχή: Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ δεν έχουν κάνει ακόμα χρήση του δικαιώματος αναβολής ενός ευρωπαϊκού ματς, όπως το έκανε ο Παναθηναϊκός από τον Αύγουστο. Αν το κάνουν μέχρι τον Δεκέμβριο, είναι προφανές πως πάλι θα... ψάχνουμε για ημερομηνίες από τον Ιανουάριο και έπειτα...