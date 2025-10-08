Η συμμετοχή του Μιγκέλ Αλφαρέλα στο ομαδικό πρόγραμμα προπόνησης αποτέλεσε την… ευχάριστη είδηση της ημέρας για τον Μανόλο Χιμένεθ και σε μια πρώτη γνωριμία του Ισπανού προπονητή με τον ποδοσφαιριστή.

Μανόλο Χιμένεθ και Μιγκέλ Αλφαρέλα έφτασαν στη Θεσσαλονίκη με απόσταση μίας εβδομάδας. Ο δεύτερος τραυματίστηκε στην παρθενική προπόνηση με την ομάδα και ως εκ τούτου, ο Ισπανός τεχνικός δεν έχει ξεκάθαρη εικόνα για τον ποδοσφαιριστή. Αυτή άρχισε να σχηματίζεται από σήμερα καθώς ο Αλφαρέλα επέστρεψε στο ομαδικό πρόγραμμα προπόνησης και παράλληλα θα προσπαθήσει να ανακτήσει επίπεδα ετοιμότητας ενόψει της επανέναρξης του Πρωταθλήματος.

Αντιθέτως, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για τους Κάρλες Πέρεθ, Ούρος Ράτσιτς και Χαμζά Μεντίλ οι οποίοι συνεχίζουν τα προγράμματά τους και η τελική εκτίμηση για την επιστροφή τους στη δράση θα γίνει στα τέλη της εβδομάδας.