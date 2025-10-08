Άρης: Ο Αλφαρέλα έκανε το πρώτο βήμα για την επιστροφή του στη δράση
Μανόλο Χιμένεθ και Μιγκέλ Αλφαρέλα έφτασαν στη Θεσσαλονίκη με απόσταση μίας εβδομάδας. Ο δεύτερος τραυματίστηκε στην παρθενική προπόνηση με την ομάδα και ως εκ τούτου, ο Ισπανός τεχνικός δεν έχει ξεκάθαρη εικόνα για τον ποδοσφαιριστή. Αυτή άρχισε να σχηματίζεται από σήμερα καθώς ο Αλφαρέλα επέστρεψε στο ομαδικό πρόγραμμα προπόνησης και παράλληλα θα προσπαθήσει να ανακτήσει επίπεδα ετοιμότητας ενόψει της επανέναρξης του Πρωταθλήματος.
Αντιθέτως, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για τους Κάρλες Πέρεθ, Ούρος Ράτσιτς και Χαμζά Μεντίλ οι οποίοι συνεχίζουν τα προγράμματά τους και η τελική εκτίμηση για την επιστροφή τους στη δράση θα γίνει στα τέλη της εβδομάδας.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.