Ο ΠΑΟΚ του Ντέλια, του Μεϊτέ, των ευκαιριών και των νέων δεδομένων

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για τους 13 πρώτους αγώνες του ΠΑΟΚ και κάνει έναν απολογισμό θετικών και αρνητικών στοιχείων για την ομάδα του Λουτσέσκου.

Μία από τις πληγές που έχουμε στην κρίση μας για το ποδόσφαιρο είναι να κρίνουμε γενικά μία ομάδα, ειδικά από την τελευταία της εμφάνιση. Δεν γίνεται να θεωρούμε ότι η ομάδα μας είναι αυτό που παρουσίασε στο τελευταίο-τελευταίο της παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ έχει δώσει 13 αγώνες. Αυτός είναι ο ΠΑΟΚ φέτος και μέχρι στιγμής…

Όχι! Δεν είναι ο ΠΑΟΚ -μόνο- αυτό που έδειξε με τον Ολυμπιακό, έστω κι αν πρέπει να σημειώσουμε ότι ήταν μάλλον το πιο δύσκολο-απαιτητικό παιχνίδι. Δεν είναι βέβαια και αυτό που έδειξε με τον Λεβαδειακό στην πολύ μεγάλη «σφαλιάρα» που έφαγε, εκεί που προκλήθηκε «πονοκέφαλος» που μάλιστα άργησε και πολύ να ξεπεραστεί!

Ο ΠΑΟΚ έχει δώσει 13 αγώνες και για το σύνολό τους πρέπει να αξιολογείται. Αν μάλιστα υπολογίσουμε ότι και φέτος θα παίξει περίπου 50 παιχνίδια, αντιλαμβανόμαστε ότι ήδη βρισκόμαστε σε ένα καλό σημείο για να βγάλουμε τα πρώτα συμπεράσματα. Εννοείται ότι η κάθε δουλεμένη ομάδα εξελίσσεται και ο ΠΑΟΚ με τον Λουτσέσκου είναι ο ορισμός αυτής της κατάστασης. Ξεκινάει πάντα από το 5 και… πάει προς το 8, το 9… Αν φθάσει στο 9 λογικά παίρνει και το πρωτάθλημα. Θα φθάσει όμως;

Η ομάδα-οι εμφανίσεις-τα αποτελέσματα

Έτσι ακριβώς έγινε και στην καλοκαιρινή ευρωπαϊκή πορεία. Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε από πολύ χαμηλά και το… άτονο, άρρυθμο 0-0 με τη Βόλφσμπεργκερ, το οποίο μάλιστα επαναλήφθηκε και στην Αυστρία. Μικρή δημιουργία, ελάχιστοι διακριθέντες, ο Παβλένκα πρωταγωνιστής και μία στιγμή του Καμαρά για να έρθει η καθοριστική αλλά και αγχωτική πρόκριση που εξασφάλιζε Ευρώπη.

Τα ίδια ο ΠΑΟΚ και στην Κροατία με το 1-0 από την Ριέκα και… ήρθε ο τελικός. Ο δεύτερος τελικός της ομάδας μετά το ματς της Αυστρίας. Ξέσπασμα! Βρήκαν γρήγορα και έπιασαν ταβάνι απόδοσης, έπαιξαν σε ματς 16-4 τελικών, έβαλαν τους αντιπάλους κάτω και τους «πάτησαν» και έτσι έκλεισε θετικά η καλοκαιρινή αποστολή.

Κάτι παρόμοιο από πλευράς εξέλιξης έγινε και στην αρχή του πρωταθλήματος. Ο ΠΑΟΚ του 1-0 με Λάρισα και Ατρόμητο, αλλά… Πέντε μεγάλες χαμένες ευκαιρίες στο πρώτο, τέσσερις στο δεύτερο με βάση τα επίσημα στατιστικά και από το sofascore.

Στην εξέλιξη και στο ΟΦΗ-ΠΑΟΚ η εικόνα είναι καλύτερη, παρά το 2-1 αφού χάθηκε και πέναλτι. Εκεί η ομάδα του Λουτσέσκου έβγαλε τα πρώτα σημάδια κλονισμού ψυχολογίας όταν σε μικρό διάστημα έχασε πέναλτι και δέχθηκε γκολ από στημένο.

Σε γενικές γραμμές μέχρι εκεί (μέσα Σεπτεμβρίου) ο ΠΑΟΚ ήταν από καλός έως πολύ καλός με βάση τη θεωρία εξέλιξης του Λουτσέσκου που πάντα ξεκινάει από μία βάση και βελτιώνεται μέσα από τη δουλειά του κορυφαίου προπονητή.

Στις 17/9 αποφασίζεται συνολικό και μεγάλο rotation στο κύπελλο! Η σφαλιάρα του 4-1 από μία εξαιρετική ομάδα όπως ο Λεβαδειακός κάνει κακό! Είναι ξεκάθαρο. Δεν έχει ο ΠΑΟΚ τα αντανακλαστικά να την αντιμετωπίσει, η αυτοπεποίθηση κλονίζεται σε μεγάλο ποσοστό.

Στις 20 Σεπτεμβρίου 0-0 με τον Παναιτωλικό (24-3 τελικές και τέσσερις μεγάλες χαμένες ευκαιρίες για τον Δικέφαλο) στις 24 το 0-0 με την Μακάμπι (18-9 τελικές και 3-3 μεγάλες ευκαιρίες) και λίγο μετά το 3-3 με τον Αστέρα, αφού ο ΠΑΟΚ χάνει προβάδισμα από το 1-3. Σε όλους τους αγώνες ο ΠΑΟΚ τελειώνει πολύ καλά το 90λεπτο, στοιχείο κι αυτό που πρέπει να κρατήσουμε, άσχετα αν οι παίκτες του τα χάνουν ακόμη και μπροστά από την εστία!

Στην Ισπανία ο ΠΑΟΚ χάνει δίκαια από μία ανώτερη ομάδα και προχθές κερδίζει τον Ολυμπιακό σε άλλη μία αναμέτρηση όπου τελειώνοντας εντυπωσιακά το παιχνίδι, το σκορ τον αδικεί.

Συμπέρασμα 13 αγώνων: Ο ΠΑΟΚ ξεκινάει και εξελίσσεται παίρνοντας τα απαραίτητα καλοκαιρινά αποτελέσματα, την σφαλιάρα που «τρώει» στη Λιβαδειά όμως δεν τη διαχειρίζεται σωστά. Οι μεγάλες χαμένες ευκαιρίες είναι πάάρα πολλές, ενώ και ο ίδιος δίνει φάσεις στον αντίπαλο όταν έχει κακές αμυντικές μεταβάσεις, αναδεικνύοντας σε μερικά παιχνίδια πρωταγωνιστή τον Παβλένκα. Πολλά και τα καλά διαστήματα στα τελειώματα αγώνων, με αποκορύφωμα το ντέρμπι ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός που δείχνει σε όλους που μπορεί να φθάσει παίζοντας με τον περσινό πρωταθλητή.

Για… ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου, η εικόνα στο ξεκίνημα είναι καλή, ειδικά σε σχέση με άλλες δικές του χρονιές και την αφετηρία που είχε η ομάδα του σε απόδοση. Αν είχε καταφέρει να πάρει και τον φορ που ο ίδιος παραδέχθηκε ότι ψάχνει, ίσως οι στιγμές που θα έδινε να τον είχαν ακόμη πιο ψηλά, με βάση τις ευκαιρίες που δημιουργεί.

Τα πρόσωπα

Και μόνο που ο Μεϊτέ έχει παίξει στα πιο πολλά λεπτά από όλους (1073) φανερώνει την εμπιστοσύνη του προπονητή και την θετική του παρουσία. Είναι ξεκάθαρα ο παίκτης-κλειδί στη λειτουργία και στην απαραίτητη ισορροπία της ομάδας.

Ο Κωνσταντέλιας σε πολλά ματς… οργιάζει και αποτελεί τον πιο ποιοτικό παίκτη της ομάδας που κάνει τη διαφορά.

Ο Παβλένκα έχει δώσει βαθμούς με τις αποκρούσεις του σε δύσκολες στιγμές.

Από τις στατιστικές φαίνεται ότι καλά έχουν ξεκινήσει τη χρονιά ο Πέλκας με τον Ντεσπόντοφ, αν και είναι άτυχοι με τραυματισμούς.

Είναι 100% βέβαιο ότι αν ο Ζίβκοβιτς δεν βρει τον εαυτό του και τα στάνταρ του (φυσικά και θα τα βρει) , ο ΠΑΟΚ θα έχει πρόβλημα, αφού Μπάμπα και Τάισον είναι δύσκολο να φθάσουν σε προσφορά εκεί που ήταν πριν δύο χρόνια.

Οι παίκτες από μεταγραφή -όπως πάντα- προσπαθούν να μπουν στο κλίμα και σιγά-σιγά να προσφέρουν, αν και κυρίως «μιλάμε» για Γιακουμάκη και Κένι.

Ο προπονητής έχει πολύ ενεργούς 19 παίκτες στο rotation. Δεν είναι λίγοι και σίγουρα με τους Ιταλούς θα γίνουν 21.

Εσωστρέφεια και διαφωνία στο γήπεδο για την απόδοση

Έξω από όλα τα αγωνιστικά που μπορούν με κάποιο τρόπο να μετρηθούν και έτσι να κριθούν, υπάρχουν και τα ψυχοπνευματικά που δεν τα αποτυπώνει καμία στατιστική και απλά υπάρχουν καθορίζοντας πολλές φορές τις εμφανίσεις και κάθε είδους αντίδραση.

Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια φέτος στην Τούμπα υπήρξε κόσμος που από τον πρώτο κιόλας μήνα αποδοκίμασε τους παίκτες μετά από ένα ματς και την ίδια ώρα άλλοι φίλαθλοι αποδοκίμαζαν εκείνους τους πρώτους που καταφέρονταν εναντίον των παικτών. Ένας «διάλογος» και μία διαφωνία μέσα στο γήπεδο για την αντίδραση στην εμφάνιση ή προσπάθεια των παικτών. Κι όλα αυτά από τα πρώτα-πρώτα παιχνίδια!

Υπάρχει μπέρδεμα και είναι φανερό! Ας μην το αναλύσουμε περισσότερο. Σε κάθε περίπτωση όλοι αντιλαμβάνονται το ξάφνιασμα των παικτών που αλλιώς είχαν συνηθίσει μέχρι πέρσι, όταν και στις πιο δύσκολες στιγμές είχαν όλο τον κόσμο μαζί τους!

Όπως και να έχει αυτή είναι η κατάσταση φέτος στον ΠΑΟΚ, οι πιο πολλοί έχουν ενημερωθεί, έχουν καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει και από εδώ και πέρα η ομάδα τους θα πρέπει να ανταποκριθεί σε όλα τα δεδομένα.