Σύμφωνα με δημοσίευμα ιστοσελίδας στο Αζερμπαϊτζάν ο 27χρονος διεθνής κεντρικός αμυντικός – και αριστερός μπακ – Άντον Κρίβοτσιουκ βρίσκεται στα ραντάρ του Άρη και μάλιστα ήδη έγινε η πρώτη επαφή για την απόκτησή του.

Κατά την ιστοσελίδα «apasport.az», ο Άντον Κρίβοτσιουκ βρίσκεται σε συζητήσεις με ευρωπαϊκούς συλλόγους και ο Άρης ανήκει μέσα σε αυτούς έχοντας ήδη προχωρήσει σε συζητήσεις μαζί του. Ο 27χρονος κεντρικός αμυντικός ανήκει στην Daejeon, ομάδα της Νότιας Κορέας, με συμβόλαιο διάρκειας έως τον Δεκέμβριο του 2027 αλλά σκέφτεται την επιστροφή του στη Γηραιά Ήπειρο. Στη Νότια Κορέα βρίσκεται από το 2023 έχοντας καταγράψει 87 συμμετοχές.

Είχε προηγηθεί μια διετία στην Πολωνία με τη φανέλα της Βίσλα Πλοκ, αλλά το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του ήταν στη Νέφτσι Μπακού (106 συμμετοχές). Ο Κρίβοτσιουκ, έχει και ουκρανικό διαβατήριο, είναι διεθνής με το Αζερμπαϊτζάν και βασικό στέλεχος της εθνικής ομάδας της χώρας του από το 2019 έχοντας 41 συμμετοχές.

Photo Credits: Χ