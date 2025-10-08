Galacticos LIVE: Το θέμα Τεττέη στον Ολυμπιακό και το μήνυμα του Λανουά
Σήμερα, όπως και κάθε μέρα στις 14:00, μπείτε στην παρέα των Galacticos του Gazzetta και μάθετε όλες τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το ελληνικό ποδόσφαιρο.
Οι Κώστας Ψάρρας, Κώστας Νικολακόπουλος, Νίκος Αθανασίου και Γιώργος Τσακίρης μεταφέρουν και αναλύουν όλο το ρεπορτάζ των ομάδων της Stoiximan Super League αλλά και της Εθνικής ομάδας, ενόψει του αγώνα με τη Σκωτία στη Γλασκώβη.
Μαζί τους από τη Θεσσαλονίκη ο Σταύρος Σουντουλίδης και ο Βασίλης Βλαχόπουλος, για τα νέα του ΠΑΟΚ και του Άρη.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.