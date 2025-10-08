Οι ανάγκες (ενίσχυσης) της ΑΕΚ και το μήνυμα του Λανουά!

Ο Γιώργος Τσακίρης με αφορμή το θέμα Τεττέη (και Παντελίδη) εστιάζει στις υποχρεωτικές προτεραιότητες της Ένωσης και δεν προσπερνάει την τοποθέτηση του Γάλλου αρχιδιαιτητή...

Διακοπή πρωταθλήματος και προτού περάσουν καλά - καλά 24 ώρες και συμπληρωθούν 48 από την ολοκλήρωση της αγωνιστικής, ήδη η κουβέντα πήγε στα μεταγραφικά και στην ενίσχυση της ΑΕΚ ενόψει Ιανουαρίου. Πραγματικά είναι απίστευτο και πολύ βιαστικό αν αναλογιστεί κανείς ότι πρόκειται για την ανάπαυλα του Οκτωβρίου, των υποχρεώσεων των ομάδων για τις Εθνικές, ούτε καν του Νοεμβρίου και όμως σε ότι αφορά στην κιτρινόμαυρη καθημερινότητα υπάρχει μια κατανοητή (έως εκεί) σκέψη. Διότι η κουβέντα αφορά δυο ποδοσφαιριστές της Κηφισιάς, ομάδα την οποία αντιμετώπισε η Ένωση την Κυριακή που μας πέρασε, αλλά και Έλληνες (ικανότατους) που αναζητεί και έχει ανάγκη (και) ο Δικέφαλος. Ακόμη περισσότερο γιατί πρόκειται για τους Ανδρέα Τεττέη και Παύλο Παντελίδη οι οποίοι κάνουν εξαιρετική σεζόν και συνυπάρχουν υπέροχα στην ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο: κι αυτό προκαλεί πολλά θέματα προς συζήτηση...

Ωστόσο αξίζει σε τούτο το σημείο και προτού συνεχίσουμε να αναγνωρίσουμε και να αναδείξουμε ότι από την ΑΕΚ δεν έχει γίνει η παραμικρή συζήτηση, ερώτηση, κρούση, ή διερευνητική επαφή προς την Κηφισιά και πόσο μάλλον επίσημη πρόταση για έναν από τους δύο ποδοσφαιριστές: έως και χθες αργά τα μεσάνυχτα τουλάχιστον. Γενικά η συζήτηση για Τεττέη (και Παντελίδη)... σηκώθηκε μετά και το ματς μεταξύ των δυο ομάδων στο Περιστέρι και δίχως να βάζουμε στη σωστή διάσταση τα πράγματα γύρω από το αγωνιστικό (και όχι μόνο). Διότι είναι γεγονός ότι οι ανάγκες της Ένωσης, οι άμεσες αγωνιστικές της προτεραιότητες, δεν γίνεται να είναι επιθετικός και εξτρέμ, ανεξάρτητα της όποιας άποψης έχει ο κάθε ένας από εμάς για την αξία των παικτών που διαθέτει ο Μάρκο Νίκολιτς στην κιτρινόμαυρη γραμμή κρούσης: κάτι που είναι αυταπόδεικτο από το ρόστερ.

Τι θέλω να αναδείξω με αυτό; Πως η ΑΕΚ λειτουργεί με έναν συγκεκριμένο και απόλυτα επαγγελματικά τρόπο με τον Χαβιέρ Ριμπάλτα σχετικά με τις ανάγκες της και τις προτεραιότητές της. Δικαιολογημένα σε απόλυτο βαθμό τούτη την περίοδο και κατ' επέκταση στη μεταγραφική του χειμώνα, οι βασικές ανάγκες αφορούν την πίσω (και όχι την μπροστά) ζώνη, κοινώς την άμυνά της! Βασικές προτεραιότητες δεν γίνεται να είναι άλλες από την απόκτηση ενός δεξιού μπακ και εντός κεντρικού αμυντικού χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεδομένα θα γίνουν και οι δυο προσθήκες (αλλά πρέπει). Διότι στο δεξί άκρο της άμυνας τραβάει όλο το... κουπί ο Λάζαρος Ρότα και στα στόπερ υπολογίζει μόνο τους τρεις ο Νίκολιτς (σ.σ.: Ρέλβας, Μουκουντί και Βίντα). Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αν κρίνεις διαφορετικά η ιδιοκτησία θα σταθεί... εμπόδιο ο Καταλανός διευθυντής ποδοσφαίρου: καμία σχέση...

Τόσο ο Νίκολιτς, όσο και ο Ριμπάλτα, έχουν σχηματίσει πολύ καλή άποψη για τον Τεττέη και τον Παντελίδη. Τα ερωτηματικά έχουν να κάνουν όπως πάντα με τέτοιες περιπτώσεις παικτών: θα δύναται να ανταποκριθούν στην πίεση και απαίτηση του πρωταθλητισμού και της φανέλας ομάδας όπως είναι η ΑΕΚ; Στην Κηφισιά είναι εξαιρετικοί έως τώρα και ειδικά όταν βρίσκουν χώρους και ανοιχτό γήπεδο: σε κλειστές άμυνες όμως; Όταν παίζουν ταμπούρι οι αντίπαλοι όπως συνηθίζουν με την Ένωση (και τις άλλες ομάδες που πρωταγωνιστούν) θα μπορούν να κάνουν τη διαφορά; Ερωτήματα που έχουν τεθεί και βάση scouting report ακόμη δεν έχουν απαντηθεί με βεβαιότητα και ούτε πρόκειται έως τον Ιανουάριο όπου ενδέχεται να έχουμε εξελίξεις. Στο δια ταύτα να σημειώσω ξανά ότι η ΑΕΚ κίνησης δεν έχει κάνει ακόμη ΚΑΜΙΑ και να υπογραμμίσω πως σύμφωνα με το ρεπορτάζ η ομάδα που θα κινηθεί για να αποκτήσει πακέτο τους δύο Έλληνες παίκτες από την Κηφισιά θα έχει το προβάδισμα (σε σύγκριση με εκείνη που θα πάει να κλείσει τον έναν εκ των δύο).

Κλείνοντας πολλοί μου ζητάτε να γράψω για τον Λανουά και τη τοποθέτησή του στις φάσεις του αγώνα της ΑΕΚ με την Κηφισιά: σας υπενθυμίζω πως από πέρυσι έχω γράψει ότι δεν ασχολούμαι σοβαρά με όσα λέει αυτός και οι συνεργάτες του: διότι κάνει πολιτική μέσα από τη διαδικασία και περνάει μηνύματα προς την κατεύθυνση που επιθυμεί, ότι κάνει έχει σκοπιμότητα, ξεκάθαρο αυτό. Πέρασε το μήνυμά του ο Γάλλος αρχιδιαιτητής που προσωπικά θεωρώ ότι είναι το εξής: "μια χαρά βαράτε την ΑΕΚ και συνεχίστε"! Την Ένωση και φέτος, όπως και πέρυσι, την έχουν σημαδέψει στην κάρτα (ήδη προπορεύεται δίχως να χει δώσει ντέρμπι) και βαράνε κίτρινες στο φουλ τη στιγμή που οι αποφάσεις στη συντριπτική πλειοψηφία των αγώνων είναι αν μη τι άλλο όχι φιλικές. Επιπρόσθετα να ασχοληθώ σοβαρά με έναν τύπο που βάζει επιλεκτικά όποιες φάσεις τον βοηθούν (δεν έβαλε την μαρς αποβολή του Παντελάκη στο ματς της ΑΕΚ με την ΑΕΛ στην Λάρισα όπου συνιστά τη μεγάλη αλλοίωση του αγώνα του -έως τώρα- πρωταθλήματος) να κάνει... παιχνίδι θα ήταν έλλειψη σεβασμού στο γραπτό μου, στο κιτρινόμαυρο κοινό μου και στον εαυτό μου!

*Ωστόσο ότι ο Λανουά περνάει μήνυμα με σκοπό και στόχο δεν πρέπει να το προσπεράσει η επίσημη ΑΕΚ...