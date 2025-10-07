ΠΑΟΚ: Τι ισχύει με τον Γίρι Παβλένκα και το διάστημα της απουσίας του
‘Έναν μυϊκό τραυματισμό στον προσαγωγό έδειξε η μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε ο Γίρι Παβλένκα, μετά τον τραυματισμό του στο κυριακάτικο ντέρμπι ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός (2-1) στο γήπεδο της Τούμπας.
Ο Τσέχος γκολκίπερ έγινε αναγκαστική αλλαγή στο ημίχρονο της αναμέτρησης και στη θέση του πέρασε στο ματς ο Αντώνης Τσιφτσής.
Το διάστημα της απουσίας του Παβλένκα θα καθοριστεί από την αντίδραση του οργανισμού του, όπως αναφέρει η ενημέρωση του «Δικεφάλου» στα social media.
Ιατρικό δελτίο για Γίρι #Pavlenka— PAOK FC (@PAOK_FC) October 7, 2025
Ο Τσέχος τερματοφύλακας υποβλήθηκε σε μαγνητική, η οποία έδειξε πως έχει υποστεί μυϊκό τραυματισμό στον προσαγωγό. Το διάστημα απουσίας του θα καθοριστεί από την αντίδραση του οργανισμού στην θεραπεία.#PAOK #OurWay ⚫️⚪️ pic.twitter.com/0jd0N5uCl7
