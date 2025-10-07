Τι έδειξαν οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Τσέχος τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, που έγινε αναγκαστική αλλαγή στο ημίχρονο του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα.

‘Έναν μυϊκό τραυματισμό στον προσαγωγό έδειξε η μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε ο Γίρι Παβλένκα, μετά τον τραυματισμό του στο κυριακάτικο ντέρμπι ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός (2-1) στο γήπεδο της Τούμπας.

Ο Τσέχος γκολκίπερ έγινε αναγκαστική αλλαγή στο ημίχρονο της αναμέτρησης και στη θέση του πέρασε στο ματς ο Αντώνης Τσιφτσής.

Το διάστημα της απουσίας του Παβλένκα θα καθοριστεί από την αντίδραση του οργανισμού του, όπως αναφέρει η ενημέρωση του «Δικεφάλου» στα social media.