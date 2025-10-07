Ο Λανουά στο βίντεο των φάσεων του Κηφισιά-ΑΕΚ τόνισε πως λανθασμένα δόθηκε το πέναλτι του Στρακόσα πάνω στον Τεττέη, ενώ υπογράμμισε πως κακώς δεν δόθηκε κόκκινη κάρτα στον Πιερό για προβολή στον Ξενόπουλο.

Ο Στεφάν Λανουά έκανε την ανάλυση των επίμαχων φάσεων στο Κηφισιά - ΑΕΚ με τον Γάλλο αρχιδιαιτητή να τονίζει πως λανθασμένα Βεργέτης και Σιδηρόπουλος μέσω VAR έδωσαν πέναλτι στην Κηφισιά και συγκεκριμένα στη φάση του Στρακόσα με τον Τεττέη.

Επίσης ο Λανουά υποστήριξε πως έπρεπε να δοθεί κόκκινη κάρτα στον Πιερό για την προβολή στον Ξενόπουλο, ενώ πρόσθεσε πως σωστά δόθηκε η κόκκινη κάρτα στον Ρέλβας, σωστά δόθηκε το πέναλτι στον Γιόβιτς και ότι ορθώς δεν δόθηκε πέναλτι στην ΑΕΚ για χέρι του Έμπο. Στην συνέχεια αναφέρθηκε και στις φάσεις των άλλων αγώνων. Συμφώνησε πως σωστά ακυρώθηκε το γκολ του Γιακουμάκη στο ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό γιατί είχε προηγηθεί επιθετικό φάουλ του Κωνσταντέλια, ενώ επίσης σωστά ακυρώθηκε και το γκολ του Γερεμέγεφ γιατί είχε κάνει επιθετικό ο Ίνγκασον.

Κηφισιά – ΑΕΚ:

Για την φάση του πέναλτι της Κηφισιάς: «Εδώ ο τερματοφύλακας προσπαθεί να παίξει την μπάλα με το δεξί του χέρι. Δεν έχει ριψοκίνδυνη επαφή με τον αντίπαλό του. Αν υπάρχει επαφή είναι ένα πολύ ελαφρό άγγιγμα. Δεν περιμένουμε πέναλτι εδώ ούτε παρέμβαση του VAR για να αλλάξει την απόφαση του διαιτητή».

Για την φάση του Πιερό και το μαρκάρισμα στον Ξενόπουλο: «Σε αυτή την περίπτωση ο επιθετικός της ΑΕΚ προσπαθεί να παίξει την μπάλα μετά από σέντρα και με το δεξί πόδι του τεντωμένο έρχεται σε επαφή με τον αντίπαλο τερματοφύλακα;. Τα σημάδια από τις τάπες στο σώμα του τερματοφύλακα δείχνουν πόσο επικίνδυνη ήταν αυτή η κίνηση. Περιμένουμε κόκκινη κάρτα και παρέμβαση του VAR για σοβαρό φάουλ».

Για πέναλτι που ζήτησε η ΑΕΚ: «Μετά από σέντρα το νο14 της Κηφισιάς ακουμπάει την μπάλα με το αριστερό του χέρι το οποίο δεν είναι σηκωμένο ψηλά. Εδώ θεωρούμε ότι είναι μια αναπάντεχη μπαλιά ανάμεσα σε δύο αμυντικούς σε μικρή απόσταση χωρίς καμία πρόθεση να παίξει την μπάλα με το χέρι. Γίνεται εντελώς τυχαία οπότε δεν περιμένουμε τον καταλογισμό πέναλτι σε αυτό το περιστατικό».

Για την αποβολή του Ρέλβας: «Σε αυτή την περίπτωση ο αμυνόμενος με το νο44 εμποδίζει τον επιτιθέμενο από ξεκάθαρη ευκαιρία να σκοράρει, κρατώντας τον και εν συνεχεία σπρώχνοντάς τον. Ο διαιτητής πήρε την σωστή απόφαση. Κόκκινη κάρτα».

Για το γκολ της Κηφισιάς που ακυρώθηκε για χέρι: «Εδώ ο παίκτης με το νο10 της Κηφισιάς πετυχαίνει τέρμα αγγίζοντας την μπάλα με το δεξί του χέρι, αφού η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι. Ο διαιτητής πήρε την σωστή απόφαση. Το τέρμα έπρεπε να ακυρωθεί».

Για το πέναλτι που κέρδισε ο Γιόβιτς: «Σε αυτή την περίπτωση ο αμυντικός με το νο2 της Κηφισιάς ανατρέπει με το δεξί πόδι τον αντίπαλό του εντός της περιοχής πέναλτι. Ο διαιτητής πήρε την σωστή απόφαση. Πέναλτι».

Για το Λεβαδειακός – Παναιτωλικός:

Για το πρώτο πέναλτι που κέρδισε ο Λεβαδειακός: «Εδώ ο αμυντικός ακουμπάει την μπάλα με το αριστερό του χέρι, το οποίο είναι υψωμένο μακριά από το σώμα του και σε αφύσικη θέση, ενώ η μπάλα έρχεται από μεγάλη απόσταση. Περιμένουμε παρέμβαση του VAR, όπως και έγινε, για να καταλογιστεί το πέναλτι που δεν είδε ο διαιτητής κατά τη ροή του αγώνα».

Για το Παναθηναϊκός – Ατρόμητος:

Για το γκολ των γηπεδούχων που ακυρώθηκε ως επιθετικό φάουλ: «Σε αυτή την περίπτωση, πριν την επίτευξη του τέρματος, ο παίκτης του Παναθηναϊκού σπρώχνει καθαρά τον αντίπαλο κατά την διάρκεια της σέντρας. Όπως περιμένουμε το VAR κάλεσε τον διαιτητή σε onfield review για να ακυρώσει το τέρμα για ξεκάθαρο φάουλ κατά την εξέλιξη της επίθεσης».

Για το ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός:

Για το γκολ του Γιακουμάκη που ακυρώθηκε ως επιθετικό φάουλ: «Πριν την επίτευξη του τέρματος το νο65 του ΠΑΟΚ διεκδίκησε τη μπάλα αλλά υπέπεσε σε φάουλ πατώντας το πόδι του αντιπάλου. Το VAR συνέστησε onfield review όπως περιμένουμε, για να ακυρώσει το τέρμα για ξεκάθαρο φάουλ κατά την εξέλιξη της επίθεσης».