Με αφορμή την απόκρουση πέναλτι του Στρακόσα με την Κηφισιά, η ΑΕΚ έφτιαξε ένα βίντεο με πέντε μεγάλες αποκρούσεις πέναλτι από τερματοφύλακές της.

Μετά από καιρό, τερματοφύλακας της ΑΕΚ απέκρουσε πέναλτι, με τον Στρακόσα να λέει «όχι» από την άσπρη βούλα στον Τεττέη στο ματς της Κυριακής με την Κηφισιά. Με αφορμή την απόκρουση αυτή, η ΑΕΚ θυμήθηκε πέντε μεγάλες αποκρούσεις πέναλτι.

Του Αθανασιάδη στο 2-4 με την ΑΕΛ τον Φεβρουάριο του 2021, όταν η Ένωση σκόραρε στην αντεπίθεση και κλείδωσε το τρίποντο. Του Οικονομόπουλου σε ένα εκτός έδρας 0-0 με τον Ηρακλή τον Δεκέμβριο του 1988 (σεζόν κατά την οποία η Ένωση επέστρεψε στους τίτλους), του Μήνου στο 0-1 με τον Εδεσσαϊκό τον Μάιο του 1993 που έπαιξε ρόλο στην κατάκτηση του πρωταθλήματος στην τελική ευθεία της σεζόν, καθώς και εκείνη του Ατματσίδη στο 3-0 επί του ΟΦΗ τον Ιανουάριο του 1998, μια εκτέλεση την οποία ακολούθησε μια εντυπωσιακή φάση διαρκείας.

