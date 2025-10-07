Τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού στα οποία ο Σίριλ Ντέσερς δε θα είναι διαθέσιμος, λόγω της κάκωσης που έχει υποστεί στην ποδοκνημική.

Καθόλου ευχάριστα δεν ήταν τα νέα που περίμεναν σήμερα (7/10) τον Παναθηναϊκό, καθώς ο Σίριλ Ντέσερς θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου έναν μήνα. Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Νιγηριανός επιθετικός έδειξαν κάκωση στην ποδοκνημική, κάτι που τον θέτει αυτομάτως νοκ άουτ από τα επόμενα κρίσιμα παιχνίδια των Πρασίνων σε Ελλάδα, αλλά και Ευρώπη.

Ο 29χρονος φορ, που είχε αρχίσει να βρίσκει ρυθμό και να προσφέρει λύσεις στην επίθεση του «τριφυλλιού», θα χάσει σίγουρα τα ματς με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη (19 Οκτωβρίου), τον Αστέρα Aktor στη Λεωφόρο (26 Οκτωβρίου) και την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Βόλο (1 Νοεμβρίου). Παράλληλα, η συμμετοχή του στο μεγάλο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στις 9 Νοεμβρίου θεωρείται αμφίβολη, αφού η επιστροφή του θα εξαρτηθεί από το πώς θα ανταποκριθεί στο πρόγραμμα της αποθεραπείας του.

Σε επίπεδο Europa League, ο Ντέσερς θα απουσιάσει από τα δύο πολύ σημαντικά ματς με τη Φέγενορντ στην Ολλανδία (23 Οκτωβρίου) και τη Μάλμε στη Σουηδία (6 Νοεμβρίου).

Επιπλέον, η απουσία του 30χρονου στράικερ από τα δύο αυτά παιχνίδια θα προκαλέσει προβληματισμό στον Παναθηναϊκό, καθώς ο μόνος διαθέσιμος σέντερ φορ για αυτά θα είναι ο Κάρολ Σφιντέρσκι. Οι Μίλος Πάντοβιτς και Αλεξάντερ Γερεμέγεφ θα είναι εκτός της ευρωπαϊκής λίστας μέχρι το τέλος της League Phase.

Παράλληλα, ανοιχτή υπόθεση παραμένει και το παιχνίδι με τον Ατρόμητο για το Κύπελλο Ελλάδας, που δεν έχει ακόμη οριστεί.

Αναλυτικά τα ματς

19 Οκτωβρίου: Άρης – Παναθηναϊκός

26 Οκτωβρίου: Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης

1 Νοεμβρίου: Βόλος – Παναθηναϊκός

9 Νοεμβρίου: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ (αμφίβολος)

Europa League: