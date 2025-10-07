Πέντε μήνες μετά την αποχώρηση του από την ενεργό δράση η ΠΑΕ ΠΑΟΚ παρουσιάζει την ιστορία του εμβληματικού αρχηγού της, Αντρέ Βιεϊρίνια.

Η ιστορία του «The Leader» («Αρχηγός»), Αντρέ Βιεϊρινια, έρχεται σύντομα στο PAOK TV.

Μια παραγωγή της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ αφιερωμένη στο μεγάλο κεφάλαιο της καριέρας του εμβληματικού αρχηγού της ομάδας στην οποία εκτός από τον ίδιο μιλούν άνθρωποι που τον έζησαν από κοντά όλα αυτά τα χρόνια, όπως ο Φερνάντο Σάντος, ο Ραζβάν Λουτσέσκου, αλλά και συμπαίκτες του στον ΠΑΟΚ.

«Νομίζω σημάδεψε την ιστορία του ΠΑΟΚ ως παίκτης», λέει στο promo video της ΠΑΕ, ο Φερνάντο Σάντος, «είναι το είδωλο του ΠΑΟΚ», επισημαίνει ο Ραζβάν Λουτσέσκου, με τον Γιάννη Μιχαηλίδη να τον χαρακτηρίζει «οικογένεια μου» και τον Τάισον να λέει στα ελληνικά: «Σ’ αγαπώ πολύ Αντρέ»!