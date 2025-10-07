Ολυμπιακός: Δεν του λείπει ο Κάρμο, του λείπει να μην κάνουν γκάφες…

Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta δέκα πράγματα για τους κεντρικούς αμυντικούς του Ολυμπιακού.

Πολύς κόσμος έβαζε μεγάλο ερωτηματικό στον Ολυμπιακό το καλοκαίρι δίπλα στο όνομα του Κάρμο. Όχι παράλογα, καθότι επί ενάμιση χρόνο ο Πορτογάλος έδινε το δικό του στίγμα στην «ερυθρόλευκη» άμυνα, ενώ πλέον είναι στην Ισπανία, βασικός με τη νεοφώτιστη Οβιέδο.

Όπως αποδεικνύεται, όμως, από το ξεκίνημα της σεζόν και τα εννιά πρώτα παιχνίδια της πια σε όλες τις διοργανώσεις, από τον Ολυμπιακό δεν λείπει ο Κάρμο. Για τον απλούστατο λόγο ότι ο Πιρόλα κάνει εκπληκτική δουλειά στην άμυνα, είναι πολύ σταθερός και πολύ αξιόπιστος. Ξεκάθαρα ο πιο θετικός αμυντικός της ομάδας κι ένας από τους πιο συνεπείς γενικά παίκτες της ομάδας. Με δυναμισμό, αλλά και ψυχραιμία. Με επεμβάσεις κρίσιμες, εξίσου καλός χαμηλά, αλλά και στον αέρα. Πηγαίνοντας πρώτος στην μπάλα. Βάζοντας όχι μόνο τα πόδια, αλλά και το κεφάλι στη φωτιά!

Για να κάνουμε απολύτως σφαιρική κριτική, ναι, λείπουν από τον Ολυμπιακό οι σωστές πάσες του Κάρμο από πίσω, οι βαθιές μπαλιές ακριβείας του στην επίθεση. Δεν τις έχει αυτές ο Πιρόλα, αν και φαίνεται ότι δουλεύει και σε αυτό το κομμάτι. Κάνει, ωστόσο, τόσο πολλά καλά πράγματα ο Ιταλός, καλύπτοντας ενίοτε και τον αριστερό του μπακ, αλλά και τον δεξί του στόπερ, που θα ήμασταν άδικοι αν δεν τον αποδεχόμασταν και με τα όποια μειονεκτήματα του.

Αυτό που ατυχώς δεν λείπει από τον Ολυμπιακό είναι οι γκάφες των άλλων στόπερ του, των δεξιών. Ο Ρέτσος στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό έκανε τόσα πολλά λάθη, που αναπόφευκτα ένα από αυτά (εκτέλεση φάουλ παράλληλα έξω από την περιοχή του Τζολάκη…) έφερε το γκολ των «πράσινων», το οποίο «ακυρώθηκε» μόνο χάρη στο γκολ της ισοφάρισης του Ελ Κααμπί στο 92’. Ο δε Μπιανκόν που τον αναπλήρωσε στο ματς Κυπέλλου με τον Αστέρα και στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, πιθανότατα εξάντλησε τον αριθμό λαθών που θα μπορούσε να κάνει σε δύο παιχνίδια!

Η εικόνα του Γάλλου στην Τούμπα ήταν τέτοια που σε έκανε να σκεφτείς, πώς θα πάει ο Ολυμπιακός στο Τσάμπιονς Λιγκ αν χρειαστεί να παίξει εκεί ο Μπιανκόν αντί του Ρέτσου η, του Πιρόλα, έχοντας στο μυαλό μας και το Μπόντο Γκλιμτ-Ολυμπιακός 3-0, στο οποίο κεντρικό αμυντικό δίδυμο ήταν το Μπιανκόν-Κάρμο. Ο Γάλλος πρέπει να κάνει την αυτοκριτική του. Είναι ο 3ος στόπερ του Ολυμπιακού. Και 3ος στόπερ σημαίνει ότι είσαι πολύ κοντά στην ενδεκάδα.

Την περασμένη σεζόν σε επίπεδο πρωταθλήματος και Κυπέλλου ο Μπιανκόν είχε δώσει λύσεις. Δεν ήταν σούπερ, όμως είχε βοηθήσει. Αλλά αν ένας παίκτης δεν διορθώνει τα λάθη του, δεν μπορεί να προχωρήσει όπως πρέπει. Ένα παράδειγμα: Δεν μπορεί ένας στόπερ να παίρνει γρήγορα και εύκολα κίτρινη σε ένα παιχνίδι, πολύ απλά γιατί στη συνέχεια πιθανότατα θα επηρεαστεί η απόδοση του.

Την προηγούμενη άνοιξη ο Γάλλος πήρε κάρτα από το 12ο λεπτό στο πρώτο ματς με την Μπόντο κι από το 14ο λεπτό στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στα πλέι οφς στην Τούμπα-σε εκείνο τον αγώνα ο Μεντιλίμπαρ τον έκανε αλλαγή από το ημίχρονο. Πιθανότατα έπρεπε να τον έκανε αλλαγή από το ημίχρονο και προχθές, έχοντας πάλι κίτρινη κάρτα από το 36΄ αυτή τη φορά. Εξίσου όμως πιθανότατα, δεν ήθελε να πάει να παίξει το β΄ ημίχρονο του ντέρμπι με ένα νεαρό αμυντικό, όπως τον Καλογερόπουλο η, τον Μάντσα.

Όπως κι αν έχει, ο προπονητής θα αντιμετωπίσει το θέμα του ροτέϊσον των στόπερ. Για να παίζει συνεχώς ο Ρέτσος δεν γίνεται-ούτε κι ο Πιρόλα άλλωστε. Συν τοις άλλοις θυμόμαστε από πέρυσι ότι ο Ρέτσος είχε χάσει 12 αγώνες λόγω τραυματισμών και ήδη φέτος έχει χάσει έναν. Ούτως η, άλλως, πρέπει να παίρνει τις ανάσες του. Όπως κι ο Πιρόλα.

Άσχετο: Εμένα κάτι δεν μου «κάθεται» καλά με τους Γερμανούς διαιτητές που έρχονται φέτος στην Ελλάδα για τα ντέρμπι του Ολυμπιακού. Τη μία ο Αϊτέκιν, να μην δίνει καθαρό πέναλτι υπέρ του Καμπελά με το αποτέλεσμα 0-0 στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό…Την άλλη ο Όσμερς να «σπρώχνει» ΠΑΟΚ σε όλο το β΄ ημίχρονο, χαρίζοντας τρία φάουλ (δύο υπέρ του Ποντένσε κι ένα υπέρ του Κοστίνια) ελάχιστα η, λίγο έξω από την περιοχή του άπειρου Τσιφτσή…Και μην ξεχνάτε ότι αν δεν υπήρχε το VAR ο Ολυμπιακός θα έχανε 1-3 στην Τούμπα με το γκολ του Γιακουμάκη στο 82’. Έχοντας και δοκάρι στο 96’. Δηλαδή, θα μπορούσε το σκορ να πάει στο 1-4 και τώρα να είχε δημιουργηθεί μία άλλη κατάσταση στον Ολυμπιακό…

Η φωτογραφία της ημέρας:

Δεν έχει γυρίσει στα καλύτερα του ο Ζέλσον μετά τον τραυματισμό του. Προσπαθεί, παίρνει πρωτοβουλίες, αλλά απέχει ακόμη πολύ από τον καλό εαυτό του. Παίζοντας σε δύο μεγάλα παιχνίδια, με την Άρσεναλ και τον ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός πήρε από αυτόν πολύ λίγα, στην πραγματικότητα. Ένα-δύο σε κάθε ένα παιχνίδι.

Σε άλλα μας είχε συνηθίσει πέρυσι ο Πορτογάλος, όμως αποδεικνύεται ότι έχοντας ξεκινήσει τη φετινή σεζόν ήδη με δύο μικροτραυματισμούς, δεν είναι εύκολο να βρεις τα πατήματα σου και να βγάλεις τον καλό σου εαυτό. Ακόμη κι έτσι, βέβαια, ο Ζέλσον είναι πολύτιμος, ειδικά όσο ο Στρεφέτσα δεν «λύνεται».

Και για το τέλος ένα ιμότζι