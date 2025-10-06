Κοτάρσκι: «Ο ΠΑΟΚ κυλάει στις φλέβες μου, η Κοπεγχάγη ήταν η καλύτερη επιλογή»

Σε εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη του, ο πρώην τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, Ντόμινικ Κοτάρσκι, μίλησε για την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη και τις προσδοκίες του με τη φανέλα της Κοπεγχάγης.

Ο Ντόμινικ Κοτάρσκι υπερασπίζεται με επιτυχία την εστία της Κοπεγχάγης, τόσο στο πρωτάθλημα Δανίας όσο και στη φάση των ομίλων του UEFA Champions League, με τον πρώην τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ να ετοιμάζεται να καθίσει κάτω από τα δοκάρια της εθνικής Κροατίας, στα παιχνίδια με Τσεχία (9/10) και εντός έδρας με Γιβραλτάρ (12/10), σε περίπτωση που ο Ζλάτκο Ντάλιτς τελικά δε δώσει φανέλα βασικού στον Ντόμινικ Λιβάκοβιτς, ο οποίος δεν έχει χρόνο συμμετοχής στη Χιρόνα.

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στην ιστοσελίδα «sportske novosti» ο Κοτάρσκι αναφέρθηκε στους λόγους που τον οδήγησαν στην απόφαση του να αποχωρήσει από τον ΠΑΟΚ, μετά από τρία πετυχημένα χρόνια παρουσίας στην ομάδα της Θεσσαλονίκης.

«Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος. Πρόκειται για έναν μεγάλο σύλλογο με εξαιρετικές συνθήκες προπόνησης και προπονητές που με βοηθούν να εξελίσσομαι. Η ομάδα είναι πολύ καλή και η πόλη, αλλά και η γύρω περιοχή, προσφέρουν ποιότητα ζωής. Είναι μια πολύ καλή επιλογή και πλέον όλα εξαρτώνται από εμένα»., είπε αρχικά για τη νέα σελίδα της καριέρας του στην Κοπεγχάγη και μίλησε για τη μετακίνησή του στους πρωταθλητές Δανίας.

«Χρειαζόμουν μια νέα πρόκληση, έναν σύλλογο που με θέλει πραγματικά και όπου μπορώ να προοδεύσω. Υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον από ομάδες από τα «πέντε κορυφαία πρωταθλήματα», όμως κανείς δεν μου προσέφερε τόση εμπιστοσύνη, σεβασμό και ξεκάθαρο πλάνο, όσο ο προπονητής της Κοπεγχάγης, ο Γιάκομπ Νίστρουπ, σε συνεχή επικοινωνία μαζί μου. Στην Κοπεγχάγη ένιωσα ότι με εκτιμούν και έχουν μεγάλα σχέδια για μένα. Ο ΠΑΟΚ μου προσέφερε τα πάντα σε αυτά τα τρία χρόνια, αλλά ήρθε η ώρα να προχωρήσω. Η μεταγραφή αυτή ήταν ένα βήμα μπροστά και πιο δύσκολο».

Σε ερώτηση αν η Κοπεγχάγη είναι καλύτερη από τον ΠΑΟΚ, απάντησε:

«Είναι δύσκολο να συγκρίνω. Αγαπώ τον ΠΑΟΚ και δεν θα ήθελα να κάνω συγκρίσεις που δεν θα ήταν δίκαιες. Ο ΠΑΟΚ είναι ένας σύλλογος με ξεχωριστή κουλτούρα και πάθος, μπήκε στις φλέβες μου. Απλώς πρέπει να το ζήσεις για να το καταλάβεις και να μπορείς να το περιγράψεις. Αυτό το πάθος, οι οπαδοί και όλα γύρω από το κλαμπ το κάνουν τόσο ξεχωριστό. Και οι δύο ομάδες παλεύουν για την κορυφή και έχουν τεράστια υποστήριξη από τον κόσμο τους, αλλά αυτή τη στιγμή για μένα η Κοπεγχάγη είναι η καλύτερη επιλογή για την εξέλιξή μου και αυτός ήταν ο λόγος της απόφασής μου».

Για το πώς βλέπει τη νοοτροπία του ΠΑΟΚ απέναντι στους κροατικούς συλλόγους:

«Νομίζω πως ο ΠΑΟΚ έχει προκαλέσει φόβο στις κροατικές ομάδες. Πολλή προσοχή δίνεται στην ατμόσφαιρα στην Τούμπα, κάτι που μπορεί να δημιουργήσει αρνητική ψυχολογία για τους αντιπάλους. Ο ΠΑΟΚ πάντα διαθέτει ποιότητα, και αυτό φαίνεται. Στα παιχνίδια με τη Ντιναμό ήταν σχεδόν 50-50, αλλά ο φόβος και η πίεση έκαναν τη διαφορά. Οι κροατικές ομάδες έρχονται στην Τούμπα με τη νοοτροπία «πρέπει να επιβιώσουμε», ενώ αν παρουσιαστούν πιο επιθετικές και με αυτοπεποίθηση, μπορούν να δημιουργήσουν νευρικότητα στον ΠΑΟΚ. Αυτό φάνηκε και στα πρώτα λεπτά της ρεβάνς με τη Ντιναμό, όπου ήμασταν αποφασισμένοι να κυριαρχήσουμε. Η νοοτροπία είναι το κλειδί σε τέτοια παιχνίδια».

Σχετικά με τον σημαντικό προκριματικό αγώνα της εθνικής Κροατίας με την Τσεχία στην Πράγα:

«Πρόκειται για δύσκολο εκτός έδρας ματς, πολύ κρίσιμο για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ξέρουμε ότι είμαστε καλύτερη ομάδα όταν υπάρχει πίεση και πρέπει να το αποδείξουμε στην Πράγα. Δεν θα είναι καθόλου εύκολο, είναι αγώνας “είσαι ή δεν είσαι” για εμάς. Με νίκη ή ισοπαλία θα κάνουμε μεγάλο βήμα, ενώ αν χάσουμε, θα πρέπει να παλέψουμε μέχρι το τέλος για την πρώτη θέση. Πιστεύω ότι θα ανταποκριθούμε όπως πάντα. Ανυπομονώ να βοηθήσω να προκριθούμε».

Για τον Λούκα Μόντριτς:

«Ο Λούκα είναι απλά ένα φαινόμενο. Χωρίς υπερβολές, θεωρώ ότι είναι ο καλύτερος Κροάτης ποδοσφαιριστής όλων των εποχών. Είναι απίστευτο πως παραμένει σε τόσο υψηλό επίπεδο στα 40 του χρόνια. Ο Μόντριτς είναι το παράδειγμα της επιμονής και της αγάπης για το ποδόσφαιρο. Είναι απόλαυση να τον παρακολουθεί κανείς κάθε λεπτό στο γήπεδο και έχουμε την τύχη να μαθαίνουμε από αυτόν».

Όσον αφορά την πιθανότητα να γίνει πρώτος τερματοφύλακας της Κροατίας:

«Είμαι έτοιμος να αναλάβω την ευθύνη ανά πάσα στιγμή. Το αποδεικνύω μέσα από τις εμφανίσεις μου και την παρουσία μου στους συλλόγους που παίζω τα τελευταία χρόνια. Στα 25 μου έχω εμπειρία από σημαντικούς αγώνες στην Ευρώπη και τα εθνικά πρωταθλήματα. Γνωρίζω την κατάσταση στην εθνική ομάδα, αλλά πιστεύω πως αξίζω ευκαιρίες, έστω και σε ματς με πιο αδύναμους αντιπάλους, για να δείξω ότι μπορώ να ανταποκριθώ και σε πιο κρίσιμες μονομαχίες. Ο ποιοτικός ανταγωνισμός είναι απαραίτητος για την πρόοδο, τόσο σε συλλογικό, όσο και σε εθνικό επίπεδο».

Για την ατμόσφαιρα μεταξύ των τερματοφυλάκων στην εθνική ομάδα:

«Είναι ιδιαίτερο να βρίσκονται τόσοι πολλοί τερματοφύλακες μαζί. Η ατμόσφαιρα είναι πολύ καλή. Ο Ντάνιελ Σούμπασιτς είναι ηγέτης, πάντα έχει ένα αστείο να πει, αλλά ταυτόχρονα είναι σοβαρός και ποιοτικός. Έχω μάθει πολλά από όλους, πήρα σημαντικές συμβουλές και εκτιμώ την εμπειρία και τα διαφορετικά στυλ που υπάρχουν».

Τέλος, για το τι ξεχωρίζει έναν κορυφαίο τερματοφύλακα:

«Χρειάζονται ταλέντο, σκληρή δουλειά και προσωπικότητα. Η θέση του τερματοφύλακα είναι ξεχωριστή, καθώς όλα τα λάθη φαίνονται και δεν μπορείς να κρυφτείς. Σωματικά μπορεί κανείς να φτάσει στην κορυφή, αλλά η αυτοπεποίθηση, η αποδοχή».