Αθανασίου στους «Galacticos»: «Τι ισχύει με τον τραυματισμό του Ντέσερς και το διάστημα της απουσίας του»
Την απουσία του Σίριλ Ντέσερς στα τελευταία τρία παιχνίδια του Παναθηναϊκού θέλησε να εξηγήσει ο Νίκος Αθανασίου στους «Galacticos» εξηγώντας όλα τα δεδομένα γύρω από την υπόθεση αυτή.
Ο Νιγηριανός επιθετικός αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στην ποδοκνημική, το οποίο αποκόμισε στην προπόνηση που έκανε στην Βέρνη η ομάδα την επομένη του αγώνα, έπειτα από μία σύγκρουση που είχε με τον Ντραγκόφσκι.
Έκτοτε εκείνος έχει ξεκινήσει μία σειρά εξετάσεων προκειμένου να εντοπιστεί ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί και να διευκρινιστεί έτσι στην συνέχεια και το διάστημα της απουσίας, το οποίο ανάλογα με το τι θα δείξουν αυτές μπορεί να διαφέρει κατά πολύ.
Ακούστε αναλυτικά όλα όσα ανέφερε γύρω από το θέμα
