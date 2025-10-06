Η ανάρτηση της Κηφισιάς για την παρθενική κλήση του Παύλου Παντελίδη στην Εθνική Ελλάδας.

Η πλήρης αναγνώριση και επιβράβευση για τον Παύλο Παντελίδη είναι γεγονός. Ο Έλληνας επιθετικός στους πρώτους του μήνες ως «Σουπερλιγκάτος» παίκτης έχει βγάλει... μάτια με τη φανέλα της Κηφισιάς και σε αυτό το πλαίσιο κλήθηκε από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα ερχόμενα ματς της Εθνικής Ελλάδας.

Το κλαμπ των Βορείων Προαστίων έκανε ανάρτηση στα Social Media για την τιμητική διάκριση του 23χρονου ποδοσφαιριστή της, ο οποίος μετράει μέχρι στιγμής τρία γκολ και μια ασίστ στο τρέχον πρωτάθλημα.

Η ανάρτηση της Κηφισιάς

«Απίστευτη τιμή για τον Παύλο Παντελίδη, καθώς δέχεται την πρώτη κλήση του στην Εθνική Ελλάδας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το να εκπροσωπείς τη χώρα σου στον δρόμο για τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή του κόσμου είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα - μια περήφανη στιγμή για εκείνον, την οικογένειά του και όλους όσους υποστήριξαν το ταξίδι του.

Μια στιγμή που αξίζει για τον Παύλο! Συγχαρητήρια!».