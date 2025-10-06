Ευχάριστα νέα για τον Ζίβκοβιτς: Πατέρας για δεύτερη φορά ο Σέρβος επιθετικός

Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ, Αντρίγια Ζίβκοβιτς έγινε πατέρας για δεύτερη φόρα λίγες ώρες μετά το ντέρμπι στη Τούμπα.

Ο Ζίβκόβιτς το βράδυ της Κυριακής (05/10) εκτέλεσε εύστοχα το πέναλτι που κέρδισε η ομάδα του και χάρισε στον δικέφαλο του βορρά τη νίκη επί του Ολυμπιακού με 2-1 στο ντέρμπι της Τούμπας. Η πιο σημαντική στιγμή της βραδίας όμως για τον Σέρβο μεσοεπιθετικό του ΠΑΟΚ, συνέβη λίγες ώρες αργότερα όταν ήρθε στο κόσμο το δεύτερο παίδι του.

Πιο συγκεκριμένα, τα ξημερώματα της Δευτέρας (06/10), λίγους μήνες μόλις μέτα την άφιξη του πρώτου τους παιδίου, η σύντροφος του Ζίβκοβιτς, Ελισάβετ, γέννησε ένα υγιέαστατο κοριτσάκι.

Όπως έγραψε και η ίδια σε δημοσίευμα στο προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram: «Τα καταφέραμε ξανά! Το μωρό νο2 μόλις έκανε το μεγάλο του ντεμπούτο. Καλώς ήρθες στον κόσμο πριγκίπισσα μας! Σε αγαπάμε».