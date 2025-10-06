Galacticos LIVE: Οι εκπληκτικές ανατροπές ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και το φιλί ζωής για Παναθηναϊκό

Δείτε τους Galacticos του Gazzetta να αναλύουν όλες τις εξελίξεις και το ρεπορτάζ μετά την ολοκλήρωση της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Το μεσημέρι της Δευτέρας (6/10), μπείτε στην παρέα των Galacticos που αναλύουν τα πάντα γύρω από τις αναμετρήσεις της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Σήμερα στις 14:00, όπως και κάθε μέρα, ο Κώστας Ψάρρας, ο Κώστας Νικολακόπουλος, ο Νίκος Αθανασίου και ο Γιώργος Τσακίρης σχολιάζουν τα αποτελέσματα του πρωταθλήματος με πλούσιο ρεπορτάζ για όλες τις ελληνικές ομάδες.

Φυσικά, απευθείας συνδέσεις με Θεσσαλονίκη, με τους Σταύρο Σουντουλίδη και Βασίλη Βλαχόπουλο να μεταφέρουν τα τελευταία νέα για ΠΑΟΚ και Άρη αντίστοιχα.