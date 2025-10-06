Καραμάνης στο Gazzetta: «Η ομάδα θα κατέβει δυνατή απέναντι στον Λεβαδειακό και θα πάρουμε αποτέλεσμα»

Ο Θανάσης Καραμάνης μίλησε στο Gazzetta για το πώς επηρέασε τον Ατρόμητο το γκολ που δέχθηκε από τον Παναθηναϊκό (5/10,1-0), αλλά και για τη δική του παρουσία φέτος στο πρωτάθλημα της Stoiximan Super League.

Ο Ατρόμητος δεν κατάφερε να φτάσει στο ζητούμενο απέναντι στον Παναθηναϊκό και γνώρισε την ήττα με 1-0 στη Λεωφόρο, στην 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League (5/10). Οι παίκτες του Λεωνίδα Βόκολου δεν μπόρεσαν να ανακάμψουν μετά την ισοπαλία με την ΑΕΛ Novibet (1-1) κι έχασαν εκ νέου βαθμούς σε ένα παιχνίδι, όπου δημιούργησαν ελάχιστες ευκαιρίες.

Ο Θανάσης Καραμάνης είχε μία καλή στιγμή στο 29ο λεπτό, με ένα μακρινό σουτ που εκτέλεσε προς την εστία του Λαφόν, το οποίο πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Ο 21χρονος χαφ της ομάδας του Περιστερίου μίλησε στο Gazzetta για το παιχνίδι με το Τριφύλλι και το πώς τους επηρέασε το γκολ που δέχθηκαν νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο.

«Σιγά σιγά βρίσκω τα πατήματά μου, όσο περνάει ο καιρός θα είμαι όλο και καλύτερος»

Θεωρείς ότι θα μπορούσατε να είχατε πάρει κάτι καλύτερο από το σημερινό ματς;

«Θεωρώ ότι αν δεν κάναμε αυτό το λάθος και να δεχθούμε το γκολ θα είχαμε πάρει το βαθμό. Πέρα από αυτό, επιθετικά στο τελευταίο τρίτο θα πρέπει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί».

Μετά το γκολ δηλαδή είδες να μειώνεται ακόμα περισσότερο η αποτελεσματικότητά σας επιθετικά; Επηρέασε την ψυχολογία σας;

«Δεν μπορώ να πω ότι επηρέασε τόσο αρνητικά την ψυχολογία μας, απλά ήμασταν σε όλη τη διάρκεια του ματς πίσω και είχαμε περιοριστεί στο αμυντικό τρίτο και στη συνέχεια δεν μπορούσαμε να βγούμε τόσο επιθετικά».

Πώς βλέπεις το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό, που έχει βάλει δύσκολα ήδη σε αρκετές ομάδες;

«Προφανώς θέλει προσπάθεια και το ματς με τον Λεβαδειακό, όπως όλα τα παιχνίδια αλλά δε νομίζω να μας τρομάξει εντός εισαγωγικών αυτό το παιχνίδι, είμαστε πολύ οργανωμένοι. Η ομάδα θα κατέβει πολύ δυνατή και σίγουρα θα πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα».

Σε προσωπικό επίπεδο, πώς νιώθεις για τη δική σου παρουσία και τα λεπτά συμμετοχής που παίρνεις φέτος;

«Σιγά σιγά βρίσκω κι εγώ τα πατήματά μου, παίρνω τα λεπτά που μπορώ να πάρω και όσο περνάει ο καιρός θεωρώ θα είμαι όλο και καλύτερος».

