Συγκινητικός Τάισον, αφιέρωσε το γκολ του στον εκλιπόντα πατέρα του: «Σε αγαπώ και μου λείπεις»
Κοντράστ συναισθημάτων στο ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, καθώς ο Δικέφαλος κατάφερε να φέρει... τούμπα το παιχνίδι και με ανατροπή από 0-1 σε 2-1, να επιστρέψει στις νίκες και ανέβει στη 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα μετά από έξι αγωνιστικές.
Από τη μία η έντονη συνομιλία του Τάισον τη στιγμή του γκολ του προς τον Λουτσέσκου για το θέμα της αλλαγής του, από την άλλη η αγκαλιά των δύο ανδρών όταν ο Βραζιλιάνος βγήκε από το ματς και η «ζεστή» ατμόσφαιρα των παικτών γύρω από τον Ρουμάνο προπονητή μετά τα τελευταία αποτελέσματα.
Ωστόσο, το τέρμα που πέτυχε ο Τάισον, με το οποίο έγινε το 1-1 για τον ΠΑΟΚ, ήταν ιδιαίτερο και για τον ίδιο αφού το αφιέρωσε στον εκλιπόντα πατέρα του. Ο 37χρονος μεσοεπιθετικός έχει δείξει ουκ ολίγες φορές το δέσιμο που έχει με την οικογένεια και ο πατέρας του είναι ένα πρόσωπο που τιμά με κάθε ευκαιρία. Έτσι και για το τέρμα του στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.
Ο έμπειρος ποδοσφαιριστής έκανε ανάρτηση όπου έγραψε: «Σήμερα, αύριο και για πάντα, όλα θα είναι για εσένα μπαμπά! Σε αγαπάω πατέρα, μου λείπεις».
