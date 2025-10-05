Ο Ολυμπιακός μέχρι και το 0-1 στεκόταν εξαιρετικά στην Τούμπα όμως στη συνέχεια σε αγωνιστικό level παίκτες και κόουτς δεν είχαν καλή βραδιά για να έρθει το 2-1 του ΠΑΟΚ. Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Κακή βραδιά και κακή ήττα αυτή - στη συγκεκριμένη χρονική συνθήκη στη Stoiximan Super League 1 - του 2-1 με τον ΠΑΟΚ για τον Ολυμπιακό λίγες ημέρες μετά το 2-0 από την Άρσεναλ στη League Phase του Champions League. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε πολύ καλά τον αγώνα με το 0-1 σε μία σεμιναριακή επίθεση με Ορτέγα - Ελ Καμπί - Τσικίνιο για να βρει δίχτυα ο Πορτογάλος χαφ. Στην αρχή του πρώτου 45λεπτου και για ένα διάστημα ο Πρωταθλητής Ελλάδας ήταν με απλά λόγια μία χαρά στο γήπεδο και απειλούσε και για ένα 2ο γκολ. Η συνέχεια όμως όχι μόνο δεν ήταν η ανάλογη - ούτε για τους παίκτες ούτε και για τον κόουτς σε επίπεδο διαχείρισης αλλά και τακτικής - αλλά αποδείχθηκε και ιδιαίτερα κακή για να προκύψει αυτή η ήττα.

Ο Ολυμπιακός έκανε αρκετά αμυντικά λάθη και λάθη που δεν είναι του επιπέδου του ως σύνολο (εκ των οποίων αυτά των Ορτέγα και Μπιανκόν που στοίχισαν και περισσότερο και απέφεραν τα τέρματα των γηπεδούχων) και ενώ απειλήθηκε και προς το τέλος του ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Στο 1-1 του Τάισον ο Ορτέγα κάνει διπλό λάθος εάν δει ξανά κανείς αυτή τη στιγμή. Αρχικά πηγαίνει στη φάση για να τον εκτοπίσει και μετά γλιστρά και πέφτει για να χάσει τον Βραζιλιάνο, που στη συνέχεια σκοράρει. Μπορεί όποιος θέλει να δει και την αντίδραση του Μεντιλίμπαρ εκείνη τη στιγμή και θα καταλάβει.

Στη φάση του 2-1 είναι ο Μπιανκόν με τον Κοστίνια που έχουν χάσει τον Κωνσταντέλια και χρεώνεται στον Πορτογάλο η παράβαση για πέναλτι. Και αυτά δεν ήταν τα μόνα λάθη στα μετόπισθεν από μεριάς του Ολυμπιακού. Απλώς αυτά τα λάθη ήταν που επηρέασαν την έκβαση του αγώνα.

Ένα δεύτερο μέρος με πολύ πιο κάτω στάνταρντς από το πρώτο

Το 2ο 45λεπτο για τον Ολυμπιακό - που δεδομένα έκανε τεράστια προσπάθεια απέναντι στην Άρσεναλ και έτρεξε πολλά χιλιόμετρα - ήταν σαφώς χειρότερο από το πρώτο στο γήπεδο της Τούμπας. Πολύ πιο κάτω σε στάρνταρντς από την εικόνα του πρώτου 45λεπτου. Οι Ερυθρόλευκοι εκτός από το 1-1 σε αυτό το διάστημα δέχθηκαν και ένα 2ο γκολ για να χάσουν το παιχνίδι.

Στην επανάληψη εκτός αυτού δεν βγήκε και το πλάνο από πλευράς κόουτς. Δεν απέδωσε το σχέδιο από τον πάγκο σε επίπεδο διαχείρισης και τακτικής. Η μία αλλαγή (αυτή του Γκαρθία με τον Μουζακίτη) ήταν αναγκαστική και στο σύνολο έγιναν 3 αλλαγές που δεν βοήθησαν στον προσδωκόμενο βαθμό. Τόσο ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ όσο και ο Ντάνιελ Ποντένσε ήταν πάντως ξεκάθαροι στις δηλώσεις του στη NOVA ότι δεν υπήρχε θέμα κούρασης από την υπερπροσπάθεια του Λονδίνου αλλά το πρόβλημα ήταν πως ο Ολυμπιακός με το πως λειτούργησε έδωσε τον έλεγχο στον ΠΑΟΚ και επίσης ότι οι Πειραιώτες έκαναν λάθη που εν τέλει έκριναν τον αγώνα. Η ουσία είναι πως αυτή ήταν μία ήττα που δεν την ήθελε ο Ολυμπιακός σε αυτό το timing και καλείται να δει το πως θα αλλάξει τα κακώς κείμενά του ενόψει της συνέχειας και ενώ μπαίνουμε σε διάστημα διακοπής λόγω των Εθνικών ομάδων.

