Οι αρχηγοί της ΑΕΛ Novibet με κοινή τους ανακοίνωση ζήτησαν συγγνώμη από τον κόσμο της ομάδας μετά την βαριά ήττα από τον Βόλο εντός έδρας με 5-2.

Η ΑΕΛ Novibet γνώρισε το Σάββατο βαριά ήττα με 5-2 από τον Βόλο εντός έδρας, μια ήττα που ουσιαστικά οδήγησε και τον Γιώργο Πετράκη στην πόρτα της εξόδου. Για το παιχνίδι αυτό τοποθετήθηκαν με κοινή τους ανακοίνωση οι αρχηγοί της ομάδας, ζητώντας συγγνώμη από τον κόσμο για την κάκιστη εικόνα τους.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Μετά το χθεσινό αποτέλεσμα και την εμφάνιση απέναντι στον ΝΠΣ Βόλος, αισθανόμαστε την ανάγκη να ζητήσουμε ειλικρινά συγγνώμη από τον κόσμο της ΑΕΛ Novibet.

Το 2-5 δεν αρμόζει ούτε στην ιστορία, ούτε στη φανέλα που εκπροσωπούμε, ούτε στις προσδοκίες όλων όσοι αγαπούν αυτή την ομάδα.

Γνωρίζουμε ότι πληγώσαμε τον κόσμο μας και σας υποσχόμαστε πως θα δουλέψουμε με ακόμη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και σεμνότητα, για να επαναφέρουμε την ομάδα εκεί που αξίζει. Η ΑΕΛ είναι ιδέα, τιμή και ευθύνη, και αυτό οφείλουμε να το αποδεικνύουμε σε κάθε αγώνα.

Σας ευχαριστούμε για τη στήριξη ακόμα και στις δύσκολες στιγμές. Θα κάνουμε τα πάντα για να σας κάνουμε ξανά περήφανους.

Εκ μέρους του ποδοσφαιρικού τμήματος οι Αρχηγοί, Θανάσης Παπαγεωργίου – Γιάννης Πασάς – Λούκα Αντράντα - Νώντας Παντελάκης – Σοφιάν Τσάκλα».