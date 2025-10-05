Στρακόσα: «Η πιο παλικαρίσια νίκη που έχω κάνει, έγιναν πράγματα που δεν πρέπει να συμβαίνουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο»

Ο γκολκίπερ της ΑΕΚ, Θωμάς Στρακόσα μίλησε για τη μεγάλη ανατροπή επί της Κηφισιάς, έριξε τις σπόντες για τη διαιτησία, ενώ υπογράμμισε ότι οι κιτρινόμαυροι θα πρέπει να ξυπνήσουν και να μπαίνουν καλύτερα στα παιχνίδια.

Αναλυτικά ο Στρακόσα είπε στην Cosmote TV μετά το 2-3 της ΑΕΚ επί της Κηφισιάς στο Περιστέρι:

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι για τη νίκη σίγουρα. Πιστεύω την αξίζαμε, μετά το πρώτο μισάωρο που ήμασταν πολύ κακοί. Από τα χειρότερα. Είναι παλικαρίσια νίκη. Τα παιδιά έδωσαν τα πάντα, με παίκτη λιγότερο. Μόνο μπράβο μπορώ να πω. Χαίρομαι που είμαι συμπαίκτης τους. Οι άνθρωποι που είδαν το ματς από την τηλεόραση είδαν κάποια πράγματα που δεν πρέπει να γίνονται στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι άσχημη εικόνα. Δόξα τω Θεώ πήραμε τη νίκη που την αξίζαμε.

Για μένα ξεκάθαρα είναι η πιο παλικαρίσια νίκη που έχω κάνει γενικά τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο με την ΑΕΚ. Μπράβο στα παιδιά. Με παίκτη λιγότερο να γυρίζεις ματς, σπάνια το έχω δει και το έχω βιώσει ακόμη λιγότερο. Το βλέπετε στο πρόσωπό μου πόσο χαρούμενος είμαι», σχολίασε αρχικά ο Στρακόσα και συνέχισε λέγοντας:

«Δυστυχώς πρέπει λίγο να ξυπνήσουμε όλοι μας. Στο πρώτο ημίχρονο είμαστε πάντα αρκετά κακοί. Τα αποτελέσματα έχουν δείξει άλλα πράγματα, αλλά το πρώτο ημίχρονο το δίνουμε στους αντιπάλους. Πρέπει να βρούμε δυνάμεις μέσα μας. Να μην ξυπνάμε στο δεύτερο γιατί πολλές φορές είναι αργά. Να ξυπνάμε από το πρώτο λεπτό. Να μπαίνουμε δυνατά. Να μη χαρίζουμε το πρώτο ημίχρονο. Με την ποιότητα που έχει η ομάδα και την οργάνωση που έχουμε φέτος θα πρέπει να είμαστε πολύ καλύτεροι. Να μη δεχόμαστε γκολ και φτηνές φάσεις. Αποδείξαμε σήμερα ότι μπορούμε να βάλουμε γκολ, γιατί λέγαμε ότι είχαμε θέμα σε αυτό. Δημιουργήσαμε και με παίκτη λιγότερο».

Όσο για το πέναλτι που έπιασε: «Δόξα τω Θεώ έσπασε το κακό. Επιτέλους πιάσαμε ένα πέναλτι κι εμείς. Πέντε με έξι μας είχαν εκτελέσει αυτό τον 1,5 χρόνο που είμαι εδώ και δεν είχαμε πιάσει κανένα. Είμαστε όλοι χαρούμενοι, όχι μόνο εγώ. Να πάμε στις Εθνικές μας και να γυρίσουμε για την εβδομάδα φωτιά που έχουμε».