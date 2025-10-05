Ο Παβλένκα τραυματίστηκε κι έδωσε τη θέση του στον Τσιφτσή στο δεύτερο ημίχρονο του ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός.

Πρόβλημα στον ΠΑΟΚ με τον Γίρι Παβλένκα.

Ο 33χρονος Τσέχος τερματοφύλακας ένιωσε ενοχλήσεις στον προσαγωγό κι έδωσε τη θέση του στον Αντώνη Τσιφτσή στο 46'.

Ο 26χρονος τερματοφύλακας κάνει απόψε εναντίον του Ολυμπιακού την τρίτη του συμμετοχή με τον ΠΑΟΚ. Είχε κάνει ντεμπούτο στις 17/8/24 στην εντός έδρας νίκη με 3-2 κόντρα στον Πανσερραϊκό και η τελευταία του συμμετοχή ήταν στις 16/2/25 στο ΠΑΟΚ - Λαμία 7-0.