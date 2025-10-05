Λέτο: «Οι παίκτες μου ήταν αγρίμια, λάθος ότι αφήσαμε την ΑΕΚ να παίξει»

Οι δηλώσεις του Σεμπάστιαν Λέτο στην κάμερα της Cosmote TV μετά την ανατροπή της ΑΕΚ με την Κηφισιά.

Η Κηφισιά προηγήθηκε με 2-0 κόντρα στην ΑΕΚ στο Περιστέρι, όμως ο Δικέφαλος έκανε την ανατροπή και πήρε τρίποντο. Ο Σεμπάστιαν Λέτο μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV για το αποτέλεσμα της ομάδας του κόντρα σε ομάδα διαφορετικού... επιπέδου, όπως είναι ο Δικέφαλος.

Οι δηλώσεις του Σεμπάσταν Λέτο:

«Δεν αξίζαμε να χάσουμε. Οι παίκτες μου ήταν αγρίμια στο γήπεδο. Απέναντι σε μια ομάδα που είναι πολύ μακριά από εμάς σε επίπεδο προϋπολογισμού και λύσεων.

Στο πρώτο ημίχρονο δε φάνηκε τίποτε απ’ όλα αυτά στο γήπεδο. Αυτό που κάναμε λάθος ηταν ότι αφήσαμε την ΑΕΚ να παίξει. Είναι μεγάλο μάθημα για εμάς. Πρέπει να παίζουμε με την ίδια ένταση μέχρι το τέλος. Θα συνεχίσουμε να κοιτάμε μπροστά».