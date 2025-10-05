Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις από την αναμέτρηση Κηφισιά - ΑΕΚ 2-3.

Η ΑΕΚ έκανε μία τεράστια ανατροπή κόντρα στην εκπληκτική για ένα ημίχρονο Κηφισιά.

Ο Ανδρέας Τεττέη έκανε όργια στο πρώτο ημίχρονο και στο 8', αφού κέρδισε πέναλτι νικήθηκε από τον Στρακόσια. Στο 14', όμως, πέτυχε το 1-0 και στο 29' έφτιαξε το 2-0 του Παντελίδη.

Η Ένωση ήταν στο καναβάτσο, αλλά το γκολ του Καλοσκάμη στο 44' της έδωσε πνοή. Στο 48' αποβλήθηκε ο Ρέλβας, αλλά η ΑΕΚ δεν λύγισε. Ο Γιόβιτς είχε περάσει στο ημίχρονο στο ματς και στο 60' με θαυμάσια κεφαλιά πέτυχε το 2-2.

Το παιχνίδι ήταν θρίλερ και στο φινάλε ο Γιόβιτς κέρδισε πέναλτι από τον Σιμόν. Ο Μαρίν το αξιοποίησε και υπέγραψε την τεράστια ανατροπή της ΑΕΚ.

Δείτε τα highlights από τη ματσάρα που έγινε στο Περιστέρι.