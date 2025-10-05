Κηφισιά - ΑΕΚ 2-3: Τα highlights από την μάγκικη ανατροπή της Ένωσης

Γιώργος Σακελλαρίου
Κηφισιά - ΑΕΚ, highlights

bet365

Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις από την αναμέτρηση Κηφισιά - ΑΕΚ 2-3.

Η ΑΕΚ έκανε μία τεράστια ανατροπή κόντρα στην εκπληκτική για ένα ημίχρονο Κηφισιά.

Ο Ανδρέας Τεττέη έκανε όργια στο πρώτο ημίχρονο και στο 8', αφού κέρδισε πέναλτι νικήθηκε από τον Στρακόσια. Στο 14', όμως, πέτυχε το 1-0 και στο 29' έφτιαξε το 2-0 του Παντελίδη.

Η Ένωση ήταν στο καναβάτσο, αλλά το γκολ του Καλοσκάμη στο 44' της έδωσε πνοή. Στο 48' αποβλήθηκε ο Ρέλβας, αλλά η ΑΕΚ δεν λύγισε. Ο Γιόβιτς είχε περάσει στο ημίχρονο στο ματς και στο 60' με θαυμάσια κεφαλιά πέτυχε το 2-2.

Δείτε Επίσης

Superleague, η βαθμολογία: Μόνη πρώτη η ΑΕΚ και... περιμένει Τούμπα!
παο

Το παιχνίδι ήταν θρίλερ και στο φινάλε ο Γιόβιτς κέρδισε πέναλτι από τον Σιμόν. Ο Μαρίν το αξιοποίησε και υπέγραψε την τεράστια ανατροπή της ΑΕΚ.

 

Δείτε τα highlights από τη ματσάρα που έγινε στο Περιστέρι.

@Photo credits: eurokinissi, Αντώνης Νικολόπουλος
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα