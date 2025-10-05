Κηφισιά - ΑΕΚ 2-3: Τα highlights από την μάγκικη ανατροπή της Ένωσης
Η ΑΕΚ έκανε μία τεράστια ανατροπή κόντρα στην εκπληκτική για ένα ημίχρονο Κηφισιά.
Ο Ανδρέας Τεττέη έκανε όργια στο πρώτο ημίχρονο και στο 8', αφού κέρδισε πέναλτι νικήθηκε από τον Στρακόσια. Στο 14', όμως, πέτυχε το 1-0 και στο 29' έφτιαξε το 2-0 του Παντελίδη.
Η Ένωση ήταν στο καναβάτσο, αλλά το γκολ του Καλοσκάμη στο 44' της έδωσε πνοή. Στο 48' αποβλήθηκε ο Ρέλβας, αλλά η ΑΕΚ δεν λύγισε. Ο Γιόβιτς είχε περάσει στο ημίχρονο στο ματς και στο 60' με θαυμάσια κεφαλιά πέτυχε το 2-2.
Το παιχνίδι ήταν θρίλερ και στο φινάλε ο Γιόβιτς κέρδισε πέναλτι από τον Σιμόν. Ο Μαρίν το αξιοποίησε και υπέγραψε την τεράστια ανατροπή της ΑΕΚ.
Δείτε τα highlights από τη ματσάρα που έγινε στο Περιστέρι.
