Μετά τη σπουδαία ανατροπή της ΑΕΚ με την Κηφισιά οι ποδοσφαιριστές, ο Μάρκο Νίκολιτς και ο Μάριος Ηλιόπουλος πανηγύρισαν με τον κόσμο.

Ανατροπή «μετάλλου» από την ΑΕΚ! Ο Δικέφαλος έκανε κάκιστο ημίχρονο κόντρα στην εξαιρετική Κηφισιά στο Περιστέρι, βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0 και παρόλο που αγωνίστηκε με δέκα παίκτες για σχεδόν όλο το δεύτερο μέρος.

Μετά το παιχνίδι οι παίκτες και οι φίλοι της Ένωσης πανηγύρισαν έξαλλα το σπουδαίο τρίποντο, με τον Μάρκο Νίκολιτς και Μάριο Ηλιόπουλο να πηγαίνουν μπροστά την εξέδρα των φιλοξενούμενων για να πανηγυρίσουν.