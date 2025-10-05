Η ήττα με 6-0 από τον Λεβαδειακό είναι η πιο βαριά στην ιστορία του Παναιτωλικού!

Ο Παναιτωλικός υπέστη πανωλεθρία στη Λιβαδειά.

Η ομάδα του Αγρινίου συνετρίβη με 6-0 και αυτή είναι η πιο βαριά ήττα στην ιστορία της. Ο Παναιτωλικός έχει δεχθεί δύο ακόμα φορές έξι γκολ, αλλά πέτυχε έστω ένα τέρμα. Μία φορά από τον Ολυμπιακό και μία από τον Άρη. Έχει δεχθεί επίσης πέντε γκολ σε έντεκα αγώνες.

Αναλυτικά οι πιο βαριές ήττες στην ιστορία του Παναιτωλικού: