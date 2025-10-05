Οι περισσότεροι οπαδοί του Παναιτωλικού αποχώρησαν στο ημίχρονο του αγώνα με τον Λεβαδειακό.

Η εμφάνιση του Παναιτωλικού στο πρώτο ημίχρονο ήταν απογοητευτική, προκαλώντας την έντονη αντίδραση των περίπου 200 φιλάθλων που ταξίδεψαν για να στηρίξουν την ομάδα στο ματς με τον Λεβαδειακό.

Πολλοί εξ αυτών δεν μπορούσαν να πιστέψουν αυτό που έβλεπαν με το σκορ στο 4-0, αποδοκίμασαν έντονα τους παίκτες κι αρκετοί αποχώρησαν από τις εξέδρες πριν καν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Ανάμεσα στα συνθήματα που ακούστηκαν ήταν: «Αλλιώς ονειρευόμαστε τον Παναιτωλικό» και «Βγάλτε τις φανέλες».

Στις εξέδρες παρέμεινε μόνο μια μικρή ομάδα οπαδών, η οποία είχε ήδη κατεβάσει τα πανό της.

Αυτοί παρέμειναν μέχρι το 57ο λεπτό και συμμετείχαν σε κοινό σύνθημα με τους φιλάθλους του Λεβαδειακού, τιμώντας τη μνήμη των θυμάτων των Τεμπών.



