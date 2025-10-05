Η ΑΕΚ στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους ζήτησε πέναλτι για χέρι του Εμπό.

Η ΑΕΚ φώναξε για πέναλτι στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους στο ματς με την Κηφισιά.

Οι φιλοξενούμενοι ζήτησαν παράβαση για χέρι του Εμπό, ωστόσο, ο Βεργέτης δεν έδειξε την άσπρη βούλα, ενώ και ο Σιδηρόπουλος στο VAR έκρινε ότι δεν υπάρχει κάτι αντικανονικό.

Δείτε τη φάση