Κηφισιά - ΑΕΚ: Η φάση που ζήτησε πέναλτι η Ένωση
Η ΑΕΚ στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους ζήτησε πέναλτι για χέρι του Εμπό.
Η ΑΕΚ φώναξε για πέναλτι στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους στο ματς με την Κηφισιά.
Οι φιλοξενούμενοι ζήτησαν παράβαση για χέρι του Εμπό, ωστόσο, ο Βεργέτης δεν έδειξε την άσπρη βούλα, ενώ και ο Σιδηρόπουλος στο VAR έκρινε ότι δεν υπάρχει κάτι αντικανονικό.
Δείτε τη φάση
@Photo credits: eurokinissi, klodian lato
