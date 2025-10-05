Δείτε τις επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου για το αρχικό σχήμα του ΠΑΟΚ στο αποψινό ντέρμπι της Τούμπας κόντρα στον Ολυμπιακό για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Με τον Ιβάν Σαββίδη να μιλάει και να εμψυχώνει τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ λίγες ώρες πριν από την σέντρα του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα, ο «Δικέφαλος» καλείται να γίνει πραγματικά ανταγωνιστικός απέναντι στους «ερυθρόλευκους» του Μεντιλίμπαρ, «επιτέλους, όλα να έρθουν προς το μέρος μας, να μας χαμογελάσει και λίγο η τύχη για όλες αυτές τις ευκαιρίες που έχουμε χάσει στα προηγούμενα παιχνίδια», όπως χαρακτηριστικά είπε χθες ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς.

Οι «ασπρόμαυροι» επέστρεψαν στην περσινή προσέγγιση και δεν ανακοίνωσαν αποστολή, ο Λουτσέσκου πήρε στο ξενοδοχείο όλους τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές, πλην των Πέλκα και Τσάλοφ, με την αποστολή να ανακοινώνεται λίγο πριν μπει στο λεωφορείο με τελικό προορισμό την Τούμπα.

Ο ΠΑΟΚ θα παρουσιαστεί με έξι αλλαγές στο αρχικό του σχήμα σε σχέση με την ενδεκάδα που ξεκίνησε απέναντι στη Θέλτα. Ο Παβλένκα μαζί με τους Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα είναι οι πέντε της άμυνας, στη μεσαία γραμμή ο Λουτσέσκου εμπιστεύτηκε το δίδυμο Μεϊτέ - Καμαρά, την ίδια ώρα που και στη μεσοεπιθετική γραμμή ο Ρουμάνος προπονητής επέλεξε μια δοκιμασμένη τριάδα, που την αποτελούν οι Ζίβκοβιτς, Τάισον και ο φορμαρισμένος Κωνσταντέλιας. Στην κορυφή της επίθεσης, ελλείψει και του τραυματία Τσάλοφ, η μοναδική επιλογή είναι ο Γιασεμάκης.