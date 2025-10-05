Στο 44ο λεπτό του αγώνα της ΑΕΚ με την Κηφισιά ο Καλοσκάμης μείωσε με προσπάθεια που κόντραρε στον Λαρουσί.

Η ΑΕΚ μπήκε στο ματς στο φινάλε του πρώτου μέρους του αγώνα με την Κηφισιά στο Περιστέρι. Στο 44' Καλοσκάμης, Ρέλβας και Μάνταλος κυκλοφόρησαν την μπάλα, ο αρχηγός του Δικεφάλου γύρισε την μπάλα, ο Καλοσκάμης πλάσαρε, η μπάλα κόντραρε στον Λαρουσί και κατέληξε στα δίχτυα για το 2-1, το οποίο ήταν και το σκορ στο ημίχρονο.