Κηφισιά - ΑΕΚ: Ο Καλοσκάμης μείωσε στο φινάλε του πρώτου μέρους σε 2-1
Στο 44ο λεπτό του αγώνα της ΑΕΚ με την Κηφισιά ο Καλοσκάμης μείωσε με προσπάθεια που κόντραρε στον Λαρουσί.
Η ΑΕΚ μπήκε στο ματς στο φινάλε του πρώτου μέρους του αγώνα με την Κηφισιά στο Περιστέρι. Στο 44' Καλοσκάμης, Ρέλβας και Μάνταλος κυκλοφόρησαν την μπάλα, ο αρχηγός του Δικεφάλου γύρισε την μπάλα, ο Καλοσκάμης πλάσαρε, η μπάλα κόντραρε στον Λαρουσί και κατέληξε στα δίχτυα για το 2-1, το οποίο ήταν και το σκορ στο ημίχρονο.
