Κηφισιά - ΑΕΚ: Ο Τεττέη «ζάλισε» δύο φορές τον Μουκουντί, αλλά χάθηκαν τεράστιες ευκαιρίες
Ο Τεττέη σε δύο φάσεις «χόρεψε» τον Μουκουντί, αλλά πρώτα ο ίδιος και μετά ο Πόμπο σπατάλησαν τεράστιες ευκαιρίες για την Κηφισιά εναντίον της ΑΕΚ.
Η Κηφισιά ξεκίνησε φουριόζα το ματς κόντρα στην «υπνωτισμένη» ΑΕΚ με τον Τεττέη να κάνει ξανά όργια.
Ο επιθετικός της Κηφισιάς, αφού έχασε το πέναλτι στο 11' απέφυγε εντυπωσιακά τον Μουκουντί, αλλά δεξιά στο ύψος της μικρής περιοχής σούταρε ψηλά άουτ.
Στο 17' ο Τεττέη πέρασε πάλι σαν... σταματημένο τον Μουκουντί, από δεξιά γύρισε στο πέναλτι και ο Πόμπο πρόσωπο με το τέρμα πλάσαρε ψηλά άουτ!
