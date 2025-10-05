Ο Τεττέη σε δύο φάσεις «χόρεψε» τον Μουκουντί, αλλά πρώτα ο ίδιος και μετά ο Πόμπο σπατάλησαν τεράστιες ευκαιρίες για την Κηφισιά εναντίον της ΑΕΚ.

Η Κηφισιά ξεκίνησε φουριόζα το ματς κόντρα στην «υπνωτισμένη» ΑΕΚ με τον Τεττέη να κάνει ξανά όργια.

Ο επιθετικός της Κηφισιάς, αφού έχασε το πέναλτι στο 11' απέφυγε εντυπωσιακά τον Μουκουντί, αλλά δεξιά στο ύψος της μικρής περιοχής σούταρε ψηλά άουτ.

Στο 17' ο Τεττέη πέρασε πάλι σαν... σταματημένο τον Μουκουντί, από δεξιά γύρισε στο πέναλτι και ο Πόμπο πρόσωπο με το τέρμα πλάσαρε ψηλά άουτ!