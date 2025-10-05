Κηφισιά - ΑΕΚ: Πέναλτι του Στρακόσα στον Τεττέη μέσω VAR, απέκρουσε ο τερματοφύλακας του Δικεφάλου (vid)
Ο διαιτητής Βεργέτης έδωσε πέναλτι του Στρακόσα στον Τεττέη έπειτα από υπόδειξη του VAR Σιδηρόπουλου αλλά ο κίπερ της ΑΕΚ νίκησε τον φορ της Κηφισιάς.
Με σημαντική φάση ξεκίνησε η αναμέτηση της ΑΕΚ με την Κηφισιά στο Περιστέρι. Στο 5ο λεπτό έπειτα από σέντρα του Παντελίδη ο Τεττέη έπεσε στο έδαφο μετά από σύγκρουση με τον Στρακόσα και ο VAR Σιδηρόπουλος κάλεσε τον διαιτητή Βεργέτη να δει τη φάση.
Ο ρέφερι του αγώνα έδειξε την άσπρη βούλα, ο Τεττέη ανέλαβε την εκτέλεση αλλά ο Στρακόσα έπεσε σωστά και τον νίκησε.
