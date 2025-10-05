Η απίστευτη ομιλία του Σιαμπάνη πριν το παιχνίδι του Βόλου με την ΑΕΛ Novibet

Λίγα λεπτά πριν την πρώτη σέντρα του αγώνα κόντρα στην ΑΕΛ Novibet, ο Μάριος Σιαμπάνης, ως αρχηγός του Βόλου, έκανε μία τρομερή ομιλία στα αποδυτήρια και εμψύχωσε τους παίκτες του.

Ο Βόλος έφυγε με το θριαμβευτικό 5-2 από την έδρα της ΑΕΛ Novibet και συνεχίζει να εντυπωσιάζει στα τελευταία ματς καθώς μετράει τρεις νίκες σε τέσσερα παιχνίδια πρωταθλήματος.

Ο Μάριος Σιαμπάνης αποτελεί βασικό κομμάτι του ρόστερ και έχει πάρει τα ηνία του αρχηγού της ομάδας, με τον ίδιο να επαληθεύει τον λόγο αυτής της εμπιστοσύνης προς το πρόσωπο του.

Η ομάδα του Βόλου έκανε μία ανάρτηση στα social media όπου δείχνει τον ίδιο να μιλά στους συμπαίκτες του και να δίνει μία συγκλονιστική ομιλία για το παιχνίδι.

Συγκεκριμένα: «Δουλέψαμε όλη την εβδομάδα καλά. Ξέρουμε τι μπορούμε να κάνουμε μέσα στο γήπεδο. Είναι πολύ σημαντικό. Παίζουμε ποδόσφαιρο με ποιότητα, με προσωπικότητα. Σκοράρουμε, πανηγυρίζουμε όλοι μαζί. Είμαστε οικογένεια. Βγαίνουμε έξω και παίρνουμε τους τρεις βαθμούς και πάμε στο επόμενο επίπεδο. Όλοι μαζί».