Αλέξα Μάρας: Ο Κριστιάνο, το τατουάζ και η πατρική συμβουλή για το... τανκ του Πανσερραϊκού (vid)

Κάτι παραπάνω από 90 λεπτά συνολικά έχει αγωνιστεί ο Αλέξα Μάρας με τη φανέλα του Πανσερραϊκού σε συνολικά τρία παιχνίδια. Και όμως, σε αυτό το διάστημα δεν έχει καταφέρει απλώς να σκοράρει δύο γκολ αλλά να χαρίσει συνολικά τέσσερα βαθμούς στα «λιοντάρια». Το Gazzetta σας δίνει στο... πιάτο τον Μαυροβούνιο φορ που ήρθε για να γίνει ο νέος «Μπετανκόρ».

«Το γκολ σημαίνει πολλά για εμένα. Θέλω να δείξω πολλά πράγματα τώρα που είμαι νέος εδώ». Το γκολ είναι ο τρόπος για να αποζημιώσει ένας επιθετικός την εμπιστοσύνη που του έδειξε η ομάδα που τον απέκτησε. Είναι ο «κινητήριος μοχλός» της ψυχολογίας του και φυσικά, αυτό που τον διαφημίζει στον κόσμο του ποδοσφαίρου.

Ειδικά όταν αυτό συμβαίνει δύο φορές με την είσοδο του στον αγωνιστικό χώρο και με την καινούργια του ομάδα. Η αποχώρηση του Χεφτέ Μπετανκόρ άφησε ένα μεγάλο κενό στην επιθετική λειτουργία του Πανσερραϊκού και ένας από τους παίκτες που αποκτήθηκαν και έχουν... κληθεί να το καλύψουν είναι ο Αλέξα Μάρας.

Ο 23χρονος φορ που έχει παραχωρηθεί δανεικός από την Μπότεφ Πλόβντιβ του Κώστα Μπαλογιάννη και από τα πρώτα του λεπτά στους αγωνιστικούς χώρους, δείχνει πως μπορεί να προσφέρει στα «λιοντάρια» αυτό που τους λείπει. Το γκολ.

Σε τρία ματς, έχει αγωνιστεί κάτι παραπάνω από 91 λεπτά συνολικά, όμως έχει προλάβει να χαρίσει στην ομάδα των Σερρών συνολικά τέσσερις βαθμούς (!). Πώς; Σκοράροντας!

Κόντρα στον Ατρόμητο για την 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος, μπήκε ως αλλαγή στο 61' κάνοντας ντεμπούτο με τη φανέλα του Πανσερραϊκού και οκτώ λεπτά βρήκε δίχτυα και διαμόρφωσε το τελικό 1-1. Λίγες μέρες μετά, στο παιχνίδι με τον Αστέρα AKTOR μπήκε νωρίτερα στο ματς και πιο συγκεκριμένα στο 55', όμως στο 88' ήταν ο άνθρωπος που πρόσφερε την παρθενική νίκη της ομάδας στο φετινό πρωτάθλημα.

Το Gazzetta έβαλε στο... μικροσκόπιο του τον 23χρονο Μαυροβούνιο φορ και σας τον δίνει στο «πιάτο». Οι συμβουλές του πατέρα του, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, η αγάπη του για τον καφέ και το ιδιαίτερο τατουάζ στο χέρι.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η συμβολή του πατέρα του...

Από νεαρή ηλικία, ο Αλέξα Μάρας κατάλαβε ότι το ποδόσφαιρο είναι το άθλημα στο οποίο θέλει να περνά τον ελεύθερο του χρόνο. Ο πατέρας του είχε παίξει επαγγελματικά (μεταξύ άλλων και στην Κύπρο) και στη συνέχεια έγινε προπονητή, έχοντας σε μία από τις ομάδες και τον γιό του.

Ήταν εκείνος που τον καθοδήγησε στα πρώτα του βήματα και στα χέρια του εξελίχθηκε ώστε να ακολουθήσει το άθλημα επαγγελματικά. Μία από τις συμβουλές που του είχε δώσει και εκείνος την κρατάει στο μυαλό του, ήταν: «Δούλεψε σκληρά με αφοσίωση και να δίνεις το 100% σε προπονήσεις και αγώνες». Βέβαια, δεν ήταν η μοναδική επιρροή του Μάρας, καθώς είχε ένα μεγάλο είδωλο από το οποίο προσπαθούσε να πάρει πληροφορίες και να δουλέψει κινήσεις του.

Πρόκειται για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, τον οποίο ο Μάρας θαύμαζε πάρα πολύ ειδικά από τα χρόνια όπου ο Πορτογάλος ήταν μέλος της Ρεάλ Μαδρίτης αλλά και της Γιουβέντους, κάνοντας εντυπωσιακά πράγματα στο χορτάρι. Για αυτό άλλωστε ο Μάρας επέλεξε να αγωνίζεται στις θέσεις της επίθεσης.

Το γκολ που του... άλλαξε τη ζωή και ο ρόλος του Μπαλογιάννη για την Ελλάδα

Το καλοκαίρι του 2024, ο Μαυροβούνιος επιθετικός αποφάσισε να αφήσει τη χώρα του και να δοκιμάσει τις δυνάμεις του σε μία άλλη χώρα. Την περασμένη σεζόν ήταν... φωτιά με 14 γκολ σε 34 παιχνίδια πρωταθλήματος με τη φανέλα της Μλαντόστ Ντόνια Γκόριτσα και έτσι αποζημίωσε αυτούς τους αριθμούς με μεταγραφή στη Βουλγαρία και συγκεκριμένα στην Μπότεφ Πλόβντιβ.

Στην Βουλγαρία μέτρησε οκτώ γκολ και δύο ασίστ σε συνολικά 41 παιχνίδια όμως ένα τέρμα θα θυμάται για πάντα από τη θητεία του εκεί. Δεν είναι άλλο από το πρώτο και μοναδικό του μέχρι τώρα στην Ευρώπη, για τα προκριματικά του Conference League κόντρα στην Ζρίνσκι Μοστάρ.

Μιλάμε για τον Αύγουστο του 2024, όταν η Μπότεφ Πλόβντιβ είχε αποκλειστεί από τον Παναθηναϊκό και στον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League συνάντησε την ομάδα της Βοσνίας. Στο πρώτο παιχνίδι στην Βουλγαρία, ο Μάρας έκανε αυτό που ξέρει καλύτερα. Να βρίσκει το γκολ της νίκης ερχόμενος από τον πάγκο.

Μπήκε στο ματς στο 69' και δέκα λεπτά μετά ήταν ο άνθρωπος που σημείωσε το τελικό 2-1 για την Μπότεφ. Βέβαια αυτό δεν ήταν αρκετό καθώς στη ρεβάνς, η ομάδα του Μόσταρ επικράτησε με 2-0 και πήρε εκείνη την πρόκριση, όμως για τον Αλέξα, αυτό το παιχνίδι δεν θα το ξεχάσει στην καριέρα του.

365 μέρες μετά. Και κάτι παραπάνω για την ακρίβεια, όταν συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής άφησε τη Βουλγαρία για να ανοίξει έναν νέο κύκλο ως δανεικός στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στον Πανσερραϊκό. Μία απόφαση που ήρθε με τις... ευλογίες του Κωνσταντίνου Μπαλογιάννη.

Ο Μάσας ρώτησε τον Έλληνα φουλ μπακ την γνώμη του για το ελληνικό ποδόσφαιρο και την ομάδα των Σερρών και άντλησε από εκείνον όλες τις πληροφορίες που χρειαζόταν πριν πει το «ναι» για να συνεχίσει την καριέρα του στη χώρα μας.

Αγάπη για τον καφέ και το τατουάζ για τη χώρα του!

Μία από τις αδυναμίες του Αλέξα Μάρας είναι ο καφές. Χωρίς υπερβολή, ο Μαυροβούνιος φορ βρίσκεται ηρεμία στον ελεύθερο του χρόνο πίνοντας καφέ και μάλιστα δεν διστάζει να δοκιμάσει οτιδήποτε ποικιλία καφέ και σε οποιαδήποτε μορφή, δοκιμάζοντας τις γεύσεις. Βέβαια δεν περνάει απαρατήρητο το τατουάζ που έχει.

Στο χέρι του ξεχωρίζει ένα εντυπωσιακό τατουάζ που έχει κάνει, το οποίο συμβολίζει τη χώρα του. Για την ακρίβεια, την ιστορία της χώρας του. Συγκεκριμένα, το σχέδιο απεικονίζει έναν πολεμιστή που φορά την πανοπλία του και μπροστά τη σημεία του Μαυροβουνίου.

Το τατουάζ συμβολίζει την παράδοση πολεμιστών της χώρας που πολέμησαν για την ανεξαρτησία τους από τον Μεσαίωνα μέχρι και τον 20ο αιώνα και ήταν γνωστοί για τη μαχητικότητα τους, την πίστη στην Ορθοδοξία και την αντίσταση ενάντια στους Οθωμανούς.

Ο... φόβος για το VAR και το εντυπωσιακό ξεκίνημα με τον Πανσερραϊκό!

Στην εποχή του VAR, πάντα σε κάθε γκολ που πετυχαίνει ένας ποδοσφαιριστής, υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού του η κατάληξη από το τσεκ της φάσης. Κάτι που μπορεί να μην φανεί με... γυμνό μάτι. Για αυτόν τον λόγο ο Αλέξα Μάρας δεν μπορούσε να πανηγυρίσει το γκολ του κόντρα στον Αστέρα AKTOR.

Ο Μαυροβούνιος φορ είχε... φοβηθεί με την τελική απόφαση από τον VAR που μέσα του προσευχόταν να μετρήσει κανονικά το γκολ και να χαρίσει τη νίκη στην ομάδα του. «Στο παρελθόν δεν ήμουν τόσο τυχερός με το VAR, οπότε περίμενα πρώτα να επικυρωθεί και μετά πανηγύρισα. Όλα αλλάζουν μετά από αυτή τη νίκη», παραδέχθηκε μετά τη νίκη, κάτι που επαληθεύει το πόσο σημαντικό ήταν ατομικά και συλλογικά αυτό το τέρμα.

Είναι άξιο αναφοράς το δυναμικό ξεκίνημα του 23χρονο φορ καθώς δεν έχει αγωνιστεί βασικός μέχρι στιγμής και μετράει τρεις συμμετοχές ως αλλαγή με συνολικό αριθμό λεπτών κάτι παραπάνω από 91 λεπτά (!). Σε αυτό το διάστημα έχει σκοράρει δύο φορές και έχει χαρίσει τέσσερις βαθμούς στην ομάδα των Σερρών.

Η αποστολή του δεν είναι εύκολη μετά το εντυπωσιακή σεζόν του Μπετανκόρ όμως αν αντιγράψει τη σεζόν με την Μλαντόστ Ντόνια Γκόριτσα, τότε θα καταφέρει να μπει στα... παπούτσια του.