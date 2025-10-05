Ο Ολυμπιακός, η Ευρώπη, ο Λουτσέσκου και η κίνηση του πριν το ντέρμπι…

Ο Κ. Νικολακόπουλος εξηγεί με δεδομένα μέσα από το blog του στο gazzetta για την κίνηση του Λουτσέσκου παραμονές του ντέρμπι ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός.

Για όποιον δεν το πρόσεξε, ο ΠΑΟΚ έπαιξε χωρίς εφτά από τους πιο βασικούς φέτος παίκτες του την Πέμπτη στο Βίγκο κόντρα στη Θέλτα.

Ο Λουτσέσκου κράτησε στον πάγκο τους Ζίφκοβιτς, Μεϊτέ, Κεντζιόρα, Τάϊσον, Τσάλοφ, Κένι, Λόβρεν κι άρχισε να βάζει μετά το 60΄ ως αλλαγή τους πέντε πρώτους με το φάσμα όχι απλά της ήττας, αλλά της συντριβής από την ισπανική ομάδα, που δεν την λες και στην καλύτερη της φόρμα, καθότι στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας του πρωταθλήματος.

Είναι φανερό ότι ο έμπειρος Ρουμάνος τεχνικός έδωσε ανάσες στους εφτά βασικούς (βάσει χρόνου συμμετοχής μέχρι τώρα στη φετινή σεζόν) παίκτες του για ένα και μοναδικό λόγο: επειδή έχει να παίξει απόψε με τον Ολυμπιακό. Γιατί όμως πήρε την απόφαση αυτή;

Τα παρακάτω αποτελέσματα τα λένε όλα:

2011 Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 2-1 μετά το Ρούμπιν-ΠΑΟΚ 2-2

2013 Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 4-0 μετά το Μακάμπι Χάϊφα-ΠΑΟΚ 0-0

2015 ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 0-2 μετά το ΠΑΟΚ-Ντόρτμουντ 1-1

2016 Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 2-1 μετά το Γκαραμπάγκ-ΠΑΟΚ 2-0

2021 Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 2-1 μετά το Κοπεγχάγη-ΠΑΟΚ 1-2

2024 Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 2-1 μετά το ΠΑΟΚ-Κλαμπ Μπριζ 0-2

2024 ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 2-3 μετά το Μάντσεστερ-ΠΑΟΚ 2-0

2025 Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 2-1 μετά το Στεάουα-ΠΑΟΚ 2-0

Οκτώ φορές έχουν παίξει ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ, είτε στο Καραϊσκάκη, είτε στην Τούμπα, με τον ΠΑΟΚ να προέρχεται από ευρωπαϊκό παιχνίδι και ο ΠΑΟΚ έχασε και τις οκτώ! Δύο στο γήπεδο του και έξι εκτός έδρας! Σε μία φανερή ένδειξη αδυναμίας του ΠΑΟΚ να διαχειριστεί δύο σημαντικά παιχνίδια του μέσα σε λίγες ημέρες, παρότι κι ο Ολυμπιακός προέρχονταν από δικά του ευρωπαϊκά παιχνίδια.

Αυτό λοιπόν που πάει τώρα να κάνει ο Λουτσέσκου είναι να εμφανίσει την ομάδα του απόψε όσο το δυνατόν με μεγαλύτερη φρεσκάδα απέναντι στον Ολυμπιακό, με την προσδοκία αυτό το στοιχείο να κάνει τη διαφορά και να σταματήσει αυτή την απίστευτα κακή ιστορία να χάνει από τον Ολυμπιακό όταν τον παίζει μετά από Ευρώπη. Ποντάροντας και στο ότι ο Μεντιλίμπαρ, αντιθέτως με τον ίδιο, πήγε κι έπαιξε με την Άρσεναλ βάζοντας τους καλύτερους παίκτες που είχε στη διάθεση του και μάλιστα «στα κόκκινα», από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό.

Μόνο που το σωστό ποδοσφαιρικά έκανε ο Μεντιλίμπαρ κι όχι ο Λουτσέσκου. Γι΄ αυτό κι άλλωστε ο Ολυμπιακός είναι εκεί που είναι στην Ευρώπη εδώ και τόσα χρόνια κι ο ΠΑΟΚ είναι επίσης εκεί που είναι στην Ευρώπη εδώ και τόσα χρόνια…

Άσχετο: Μόνο…μόνιμος κάτοικος Τούμπας δεν έχει γίνει ο Γερμανός διαιτητής Όσμερς εδώ κι ενάμιση χρόνο! Σφύριξε Μάρτιο του 2024 ΠΑΟΚ-Ντινάμο Ζάγκρεμπ 5-1, Σεπτέμβριο του 2024 ΠΑΟΚ-Άρης 0-1 και Απρίλιο του 2025 ΠΑΟΚ-ΠΑΟ 2-1. Ο Όσμερς θα βρεθεί και σήμερα, για 4η φορά, στην Τούμπα για να παίξει τον ΠΑΟΚ, αυτή τη φορά κόντρα στον Ολυμπιακό, τον οποίο έχει σφυρίξει μία φορά, στο 4-1 επί της ΑΕΚ πριν ένα περίπου χρόνο.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Τι γίνεται όταν τα δύο πρώτα ντέρμπι του Ολυμπιακού είναι με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ;…

2021 Ολυμπιακός-ΠΑΟ 0-0 και Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 2-1

2024 ΠΑΟ-Ολυμπιακός 0-0 και ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 2-3

2025 ΠΑΟ-Ολυμπιακός 1-1 και ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός…

Και για το τέλος ένα ιμότζι για τον Ντάνι Γκαρθία και τον αδελφό και μάνατζερ του