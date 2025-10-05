Ο Παναθηναϊκός έκανε την κλασσική ανάρτηση-προαναγγελία για το ματς με τον Ατρόμητο, βάζοντας μία φωτογραφία με μία μεγάλη φανέλα του Μπάλντοκ.

Μία διαφορετική προαναγγελτική ανάρτηση έκανε ο Παναθηναϊκός για τον σημερινό αγώνα με τον Ατρόμητο στο γήπεδο της Λεωφόρου (21:30-Cosmote Sport 1) για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.

Εκείνη περιείχε αντί για την κλασσική φιγούρα κάποιου ποδοσφαιριστή της ομάδας, μία φωτογραφία με μία φανέλα του αδικοχαμένου Τζορτζ Μπάλντοκ απλωμένη στις εξέδρες του γηπέδου.

Η κίνηση αυτή έγινε με αφορμή την συμπλήρωση ενός έτους από τον θάνατό του στις 9 Οκτωβρίου του 2024, μία στιγμή που σημάδεψε την ιστορία της ομάδας μια για πάντα, αλλά και τους ίδιους τους ανθρώπους που ζούσαν τον Ελληνοάγγλο ποδοσφαιριστή από κοντά αυτούς τους μήνες που πρόλαβε να βρεθεί στην ομάδα.

Στο πάνω μέρος της φωτογραφίας σχηματίζεται το νούμερό του (32) με αστέρια στο ουρανό ενώ στο κάτω μέρος αυτής υπάρχει το μήνυμα «Always with us George Baldock», το οποίο χρησιμοποιούσε πέρυσι το «τριφύλλι» κάτω από κάθε ποστ που έκανε για την αποστολή της ομάδας, κάτι που συνέβη και με την χθεσινή.