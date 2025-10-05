Ο ΠΑΟΚ τίμησε τη μνήμη των έξι οπαδών του στα Τέμπη: «Αδέρφια ζείτε»

Πέρασαν 26 χρόνια από εκείνη τη μοιραία μέρα όπου οκτώ οπαδοί του ΠΑΟΚ άφησαν την τελευταία τους πνοή στα Τέμπη και κανείς δεν τους έχει ξεχάσει.

Η 5η Οκτωβρίου θα είναι για πάντα μία από τις πιο «μαύρες» μέρες στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου και του ΠΑΟΚ. Ήταν η μέρα όπου το 1999, οκτώ οπαδοί του συλλόγου άφησαν την τελευταία τους πνοή στην Κοιλάδα των Τεμπών όταν επέστρεφαν από αγώνα της ομάδας τους με τον Παναθηναϊκό.

Κανείς δεν τους έχει ξεχάσει μέχρι και σήμερα και αυτό επαληθεύτηκε για ακόμη φορά στο μνημόσυνο που έγινε στο σημείο όπου υπάρχει το μνημείο για εκείνους. Στο σημείο βρέθηκαν φίλοι του ΠΑΟΚ αλλά και οι Αντρέ Βιεϊρίνια, Κωνσταντίνος Θυμιάνης, Άγγελος Αναστασιάδης εκ μέρους του ποδοσφαιρικού τμήματος, ο Βασίλης Τριλυράκης αντιπρόεδρος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, αλλά και στελέχη του «ασπρόμαυρου» ΑΣ.

Μάλιστα ακούστηκε και το σύνθημα: «Αδέρφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε» με το κλίμα να είναι ιδιαίτερα φορτισμένο.