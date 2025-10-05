Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του Γιάννη Καλιτζάκη, Ιωσήφ: «Πέταξες για τελευταία φορά!»

Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο καθώς άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 95 ετών ο Ιωσήφ Καλιτζάκης, πατέρας του άλλοτε ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, Γιάννη και παλαίμαχος τερματοφύλακας του Πανελευσιανιακού.

Μία σπουδαία μορφή στην ιστορία του Πανελευσιανιακού έφυγε από τη ζωή. Ο λόγος για τον Ιωσήφ Καλιτζάκη, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στα 95 του χρόνια και βύθισε στο πένθος το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Πρόκειται για τον πατέρα του άλλοτε ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, Γιάννη Καλιτζάκη, ο οποίος έκανε γνωστή και την είδηση αναρτώντας στα social media και γράφοντας: «Πέταξες για τελευταία φορά! Καλό ταξίδι πατέρα...».