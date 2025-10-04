Πολλά τα νεύρα μεταξύ των παικτών της ΑΕΛ Novibet και του Βόλου.

Ο Βόλος έστησε πάρτι στην έδρα της ΑΕΛ Novibet κι όπως συμβαίνει σ' αυτές τις περιπτώσεις τα νεύρα σε ένα ντέρμπι είναι πολλά.

Στη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου, αλλά και με τη λήξη, οι παίκτες των δύο ομάδων ήρθαν στα χέρια και οι πιο ψύχραιμοι έδωσαν τη λύση πριν ξεφύγει η κατάσταση.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τη σύρραξη