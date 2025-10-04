Μετά τη βαριά εντός έδρας ήττα από το Βόλο οι φίλαθλοι της ΑΕΛ Novibet αποδοκίμασαν τους παίκτες και τον Γιώργο Πετράκη. Απολογήθηκε ο Ουάρντα.

Δύσκολη βραδιά για την ΑΕΛ Novibet. Οι Λαρισαίοι έχασαν για δεύτερη φορά στο τρέχον πρωτάθλημα, καθώς γνώρισαν βαριά εντός έδρας ήττα από το Βόλο με 5-2, με το αποτέλεσμα και ειδικά την εικόνα να προκαλεί οργή στις τάξεις των φιλάθλων.

Μετά το πέμπτο γκολ και μετά το φινάλε του ματς οι φίλοι της ΑΕΛ Novibet αποδοκίμασαν τους παίκτες και τον Γιώργο Πετράκη, κατά τη διάρκεια των δηλώσεων του, ζητώντας μάλιστα την παραίτηση του.

Από την πλευρά του ο Αμρ Ουάρντα πήγε μπροστά στη Θύρα 1 και απολογήθηκε από τον κόσμο της ομάδας για την απογοητευτική εικόνα.