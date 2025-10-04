ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός: Υποδοχή από την ερυθρόλευκη Ακαδημία στη Θεσσαλονίκη
Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ και στην πόλη τον περίμενε μία έκπληξη.
Οι Πειραιώτες έφτασαν στην πόλη χωρίς προβλήματα και στο ξενοδοχείο τους υποδέχθηκε η ερυθρόλευκη Ακαδημία της Θεσσαλονίκης.
Θυμίζουμε την ανακοίνωση της ΠΑΕ για την αποστολή: «Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Κυριακή (5/10, 20:30) τον ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Η προετοιμασία των «ερυθρόλευκων» ολοκληρώθηκε με προπόνηση που έγινε το Σάββατο (4/10) το μεσημέρι στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Ρέντη.
Ο προπονητής μας, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ανακοίνωσε την αποστολή, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι εξής ποδοσφαιριστές:
Μπιανκόν, Μπρούνο, Καμπελά, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Ελ Κααμπί, Μαρτίνς, Έσε, Καλογερόπουλος, Κουράκλης, Μάνσα, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Ορτέγκα, Πασχαλάκης, Πιρόλα, Ποντένσε, Σιπιόνι, Ταρέμι, Τζολάκης, Βέζο, Γιαζίτζι».
Δείτε βίντεο από την επίσκεψη των παιδιών της Ακαδημίας του Ολυμπιακού στη Θεσσαλονίκη.
