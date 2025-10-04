Η Ακαδημία του Ολυμπιακού στη Θεσσαλονίκη επισκέφθηκε την αποστολή στο ξενοδοχείο εν όψει του αγώνα με τον ΠΑΟΚ.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ και στην πόλη τον περίμενε μία έκπληξη.

Οι Πειραιώτες έφτασαν στην πόλη χωρίς προβλήματα και στο ξενοδοχείο τους υποδέχθηκε η ερυθρόλευκη Ακαδημία της Θεσσαλονίκης.

Θυμίζουμε την ανακοίνωση της ΠΑΕ για την αποστολή: «Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Κυριακή (5/10, 20:30) τον ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Η προετοιμασία των «ερυθρόλευκων» ολοκληρώθηκε με προπόνηση που έγινε το Σάββατο (4/10) το μεσημέρι στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Ρέντη.

Ο προπονητής μας, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ανακοίνωσε την αποστολή, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι εξής ποδοσφαιριστές:

Μπιανκόν, Μπρούνο, Καμπελά, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Ελ Κααμπί, Μαρτίνς, Έσε, Καλογερόπουλος, Κουράκλης, Μάνσα, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Ορτέγκα, Πασχαλάκης, Πιρόλα, Ποντένσε, Σιπιόνι, Ταρέμι, Τζολάκης, Βέζο, Γιαζίτζι».

Δείτε βίντεο από την επίσκεψη των παιδιών της Ακαδημίας του Ολυμπιακού στη Θεσσαλονίκη.