Στο 51' η ΑΕΛ Novibet βρήκε πάλι το γκολ της ισοφάρισης με τον Γκαράτε να κάνει το 2-2, αλλά ο Βόλος ξανά είχε γρήγορη λύση με τον Λάμπρου στο 55' να γράφει το 2-3.

Εντυπωσιακό παιχνίδι στην AEL FC Arena, με την ΑΕΛ Novibet να ισοφαρίζει ξανά, αλλά τον Βόλο γρήγορα να σκοράρει παίρνοντας εκ νέου το προβάδισμα.

Μετά από κόρνερ και κεφαλιά του Ουάρντα, ο Γκαράτε μπήκε στη φάση και έκανε το 2-2 για τους βυσσινί.

Ο Βόλος, όμως, πήρε ξανά γρήγορα το προβάδισμα με τον Λάμπρου μέσα από την περιοχή να πλασάρει ψύχραιμα για το 2-3.