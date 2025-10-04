Ατρόμητος: Με τις γνωστές απουσίες των Κίνι και Τσιλούλη κόντρα στον Παναθηναϊκό
Έτοιμος για το εκτός έδρας ματς με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή (5/10, 21:30) είναι ο Ατρόμητος, με τον Λεωνίδα Βόκολο να μην έχει κάποιο απρόοπτο. Οι γνωστοί απόντες Κίνι και Τσιλούλης αποτελούν τα δύο προβλήματα για τους Περιστεριώτες.
Η αποστολή του Ατρόμητου: Κοσέλεφ, Χουτεσιώτης, Αθανασίου, Μουντές, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Μανσούρ, Ούρονεν, Παπαδόπουλος, Ματουσάμι, Αμπαρτζίδης, Τσιγγάρας, Μίχορλ, Καραμάνης, Παλμεζάνο, Αϊτόρ, Μπάτος, Γιουμπιτάνα, Μπάκου, Τζοβάρας, Οζέγκοβιτς, Τσαντίλας, Φαν Βέερτ.
