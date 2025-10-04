ΑΕΛ Novibet - Βόλος: Τα γκολ των Ατανάσοφ και Χουάνπι για το 1-2
Η ΑΕΛ Novibet στο 22' ισοφάρισε με εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Ατανάσοφ, ωστόσο τρία λεπτά αργότερα ο Χουάνπι έδωσε ξανά το προβάδισμα στον Βόλο.
Για χέρι του Κάργα ο Παπαδόπουλος κάλεσε τον Παπαπέτρου στο VAR και η ΑΕΛ Novibet κέρδισε πέναλτι, με το οποίο ο Ατανάσοφ βρήκε δίχτυα στο 22' ισοφαρίζοντας σε 1-1 για τους βυσσινί.
Ωστόσο, ο Βόλος είχε γρήγορη απάντηση καθώς τρία λεπτά αργότερα στο 25' πήρε εκ νέου το προβάδισμα. Ο Κόμπα έκανε το μακρινό σουτ, ο Μελίσσας απέκρουσε και ο Χουάνπι από κοντά έγραψε το 1-2.
